Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuánto está el tipo de cambio este martes 26 de agosto del 2025?

Mantenerse informado del precio del dólar mediante fuentes confiables como bancos, entidades oficiales o medios especializados te ayuda a anticipar variaciones que podrían influir en tu economía. Descubre a continuación el tipo de cambio vigente este martes 26 de agosto de 2025.

Precio del dólar para este martes en Perú

Si tienes cuentas de ahorro o inversiones en dólares, el valor de estos fondos cambia según la cotización diaria. Por ello, es importante saber el tipo de cambio si deseas comprar o vender esta moneda estadounidense de manera más favorable en nuestro país. En ese marco, se revela que esta divisa ha presentado leves variaciones este martes, tal como lo resalta el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT):

Compra: S/3.517

S/3.517 Venta: S/3.531

Estas cifras varían respecto a los precios revelados para el día de ayer, donde la compra del dólar era de S/3.518 y la venta correspondía a S/3.526. Recuerda que también puedes consultar la cotización del dólar en la página del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país.

Entre otros datos, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle', el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente, según el portal cuantoestaeldolar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.520 | Venta S/ 3.540

Tipo de cambio en principales bancos del país

¿Por qué varía el precio del dólar? Pues bien, debes tener en cuenta que la cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por distintos factores, entre ellos:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

de EE. UU.: Si sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

Por ello, te revelamos cuánto está el cambio de esta moneda en los principales bancos del país este 26 de agosto, pero ten en cuenta que estas cifras pueden variar conforme pasen las horas:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.521 3.538 INTERBANK 3.490 3.585 BBVA 3.434 3.623 SCOTIABANK 3.513 3.556 BANCO DE LA NACIÓN 3.460 3.580 BANCO PICHINCHA 3.497 3.573

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar?

Para realizar tus operaciones de cambio de manera confiable, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas. Algunas opciones, además de SUNAT son las siguientes:

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

De esta manera, se dio a conocer el precio del dólar para la compra y venta para este martes 26 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio.