Presidente Balcázar "no es un títere del Congreso", asegura Rospigliosi: "Él tomó la decisión porque le pareció así"

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, rechazó que desde el Congreso se haya recomendado ejecutar cambios en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Por ello, indicó que el presidente José María Balcázar no es "títere" del Legislativo; por el contrario, el mandatario tomaría sus propias decisiones.

Balcázar se habría referido a algunas bancadas

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, desde el Parlamento, el congresista indicó que el jefe de Estado habría cometido una "inexactitud" al haber asegurado, ante la prensa, que recibió "recomendaciones" del Congreso. Según indicó, se habría referido a algunas bancadas políticas.

"(Balcázar) no es un títere del Congreso, como él mismo ha dicho en una entrevista, él ha tomado la decisión porque le pareció competente (...) No fue una recomendación del Congreso, hay algunas bancadas o congresistas que seguramente le han recomendado eso", dijo a Canal N, este jueves 19 de marzo.

En esa línea, Rospigliosi precisó que es normal la situación de que algunas agrupaciones políticas hayan estado a favor o en contra del Gabinete de Denisse Miralles; sin embargo, nunca se sabrá que decisión habrían tomado en consenso, debido a que no se llegó a dar la presentación del Ejecutivo ante el Congreso.

Cabe mencionar que, el presidente del Congreso descartó rotundamente que desde dicha institución se haya pedido o recomendado el cambio de Denisse Miralles. Al respecto, enfatizó que, personalmente, siempre se ha referido a la necesidad de mantener una estabilidad.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso: Balcázar no es un títere del Congreso



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Sobre reunión con nuevo premier

En otro momento, Rospigliosi recordó que el último miércoles 18 de marzo, mantuvo una reunión con el nuevo premier Luis Arroyo, en donde dialogaron sobre distintos temas de interés. Además, conversarán en otra ocasión para determinar la fecha exacta en la que su renovado Gabinete Ministerial deberá pedir el voto de confianza ante el Pleno.

Al respecto, precisó que desconoce si esta fecha será antes o después de las elecciones generales 2026, la cual se llevará a cabo el próximo 12 de abril. Según precisó, esto dependerá de los propios ministros de Estado que, priorizarían atender las emergencias ocurridas en distintas zonas del país como, por ejemplo, los daños por fenómenos naturales.

"Lo que me decía el nuevo presidente del Consejo de Ministros nuevo es que han viajado, tienen una serie de demandas de la población, como él ha sido ministro de Defensa, ha estado viajando con el presidente antes y han escuchado una serie de demandas que quieren atender entonces dependerá de su disponibilidad en el lapso de los 30 días", detalló el parlamentario.

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, sobre el nuevo premier Arroyo: Hemos quedado en conversar sobre la presentación de su plan de gobierno en el Pleno



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Es así como, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, defendió su postura y aseguró que, personalmente, no ha exigido algún cambio en la PCM para