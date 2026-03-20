Gobierno autoriza viaje a España de Felipe Meza Millán: Estas son las razones de la salida del titular del Midagri

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno del Perú autorizó el viaje a Barcelona, España del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, con el propósito de participar en la II Cumbre Agroalimentaria "Sistemas Alimentarios Global.es".

En ese sentido, su salida del territorio nacional del 22 al 26 de marzo fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.º 116-2026-PCM, publicada este viernes 20 de marzo en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Actividades a participar

De acuerdo con el dispositivo, la referida Cumbre es organizada por la Fundación INCYDE de las Cámaras de Comercio de España, institución de referencia en emprendimiento, innovación y desarrollo empresarial, y por la Fundación Dieta Mediterránea, dedicada a la promoción internacional de la dieta mediterránea como modelo estratégico para la salud, la sostenibilidad y los sistemas alimentarios.

En ese sentido, el lunes 23 de marzo, el también miembro del gabinete participará como ponente en la Mesa Redonda "MERCOSUR", espacio que compartirá con autoridades de Colombia, España, Paraguay y Uruguay, en el cual se abordarán "desafíos comunes" vinculados a la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y la gobernanza de los sistemas agroalimentarios.

"La mencionada Cumbre constituye una oportunidad para fortalecer el posicionamiento del Perú a nivel internacional, en aspectos relacionados con la gobernanza alimentaria y la transición de los sistemas alimentarios hacia modelos más inclusivos, sostenibles y resilientes. Además, su participación coadyuvará a consolidar alianzas estratégicas y mecanismos de cooperación técnica con autoridades de la región y organismos internacionales", señala la resolución.

¿Cuánto cuesta el viaje del ministro?

Según la resolución suprema, los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos serán cubiertos por los organizadores del evento, por lo que la salida del territorio nacional del ministro Felipe Meza Millán no le genera gastos al Tesoro Público.

Cabe señalar que, el viaje del funcionario de Estado se engloba en el artículo 1 del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, el cual aprueba las normas reglamentarias sobre la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, así como de los ministros y funcionarios con el rango.

Es importante mencionar que, mientras el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego se encuentre en la ciudad de Barcelona, quien lo reemplazará en el cargo será el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero.

Finalmente, el documento es refrendado por el presidente José María Balcázar y el primer ministro, Luis Arroyo Sánchez.