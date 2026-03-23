Premier Luis Arroyo anuncia compra de medicamentos oncológicos por más de S/ 378 millones

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo anunció la compra internacional de medicamentos oncológicos por más de S/ 378 millones. Desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), la autoridad precisó que esta adquisición se realizó por parte del Gobierno con la finalidad de garantizar la atención de los pacientes con cáncer en todo el país.

Más de 285 mil pacientes continuarán con sus tratamientos

Mediante una conferencia de prensa desde el distrito de Surquillo, el presidente del Consejo de Ministros indicó que esta decisión reafirma el compromiso del Estado peruano "con la vida y la salud de los peruanos". En esa línea, señaló que el cáncer constituye uno de los principales desafíos de salud pública.

Según indicó Arroyo, el presidente de la República, José María Balcázar, definió como una de las prioridades de su Gobierno, el fortalecimiento de la inversión social en salud, orientando dichos recursos del Estado a "corregir brechas históricas". Por ello, anunció la adquisición de medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer.

"Hoy presentamos una medida de alcance nacional que refleja esa decisión, la compra corporativa internacional de medicamentos oncológicos, gran logro que se tiene que realizar, destinada a 87 unidades ejecutoras y a la atención de 14 tipos de cáncer", dijo ante los medios de comunicación, este lunes 23 de marzo.

Al respecto, detalló que esta compra constituye una inversión de más de S/ 378 millones, por lo que se estaría garantizando el "abastecimiento oportuno" de dichas medicinas, las cuales permitirían atender a más de 285 mil pacientes en todo el territorio peruano y así estos, podrán continuar con sus tratamientos.

Trabajo conjunto con otras instituciones

Además, el premier resaltó que se viene realizando un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud (Minsa), EsSalud y los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de implementar un modelo de abastecimiento integral que permita una distribución efectiva de medicamentos a nivel nacional.

"El Gobierno actúa con decisión para asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales como la insulina, esto fue posible gracias a medidas concretas y oportunas, la redistribución de stock a nivel nacional, la liberación de más de 140 mil unidades inmovilizadas y la compra inmediata de 75 mil unidades adicionales, garantizando así la continuidad del tratamiento hasta diciembre del 2026", anunció Arroyo.

#PCMInforma | Fortalecemos la atención oncológica en el país



El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, junto al ministro de Salud, anunció la adquisición de medicamentos oncológicos por más de S/378 millones, con el objetivo de garantizar la atención... pic.twitter.com/5TWWCnouwK — Consejo de Ministros (@pcmperu) March 23, 2026

Es así como, el premier Arroyo resaltó la respuesta del Gobierno en el marco de las problemáticas reportadas en el sector Salud, en ese marco anunció la compra de medicamentos oncológicos para que pacientes con cáncer sigan con sus respectivos tratamientos.