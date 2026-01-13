RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Primer padrón

¡Es oficial! Subsidio de S/300 en febrero 2026: ¿Quiénes serán beneficiarios y por qué?

Conoce quiénes se verán beneficiados con el pago del subsidio de S/300 del Programa Contigo, cuyo primer padrón comenzará en febrero del 2026. ¿Serás uno de los afortunados?

Programa Contigo S/300: Beneficiarios.
Programa Contigo S/300: Beneficiarios. (Andina)

13/01/2026

¡Ya es oficial! El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) reveló que en febrero del 2026 comienza el pago de S/300 al primer padrón del Programa Contigo. Conoce quiénes se verán beneficiados con este subsidio.

Beneficiarios del pago Programa Contigo 2026

Como se sabe, el Midis, a través de la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Contigo, aprobó el cronograma de pagos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 para la entrega de la pensión no contributiva de S/300 a nivel nacional. En ese marco, surge una pregunta: ¿quiénes se verán beneficiados con esta medida oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000009-2026-MIDIS/PNPDS-DE?

Pues bien, de acuerdo a lo revelado por la entidad liderada actualmente por la ministra Lesly Shica, los que recibirán este dinero serán aquellas personas en situación de vulnerabilidad, con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema.

Asimismo, se detalló que el principal objetivo de este subsidio económico del Estado, que se otorga cada dos meses, es mejorar la calidad de vida de ese grupo de beneficiarios y seguir promoviendo el ejercicio de derechos y el principio de protección e inclusión social en el país.

Bono S/300: ¿Cuándo será el pago al primer padrón?

El pago de este subsidio de S/300 para el primer padrón está programado para el martes 24 de febrero del 2026. Gracias al convenio entre el Midis y el Banco de la Nación, los usuarios o sus personas autorizadas pueden cobrar la pensión de manera segura en agencias, cajeros automáticos de esa entidad bancaria y agentes MultiRed autorizados.

Pero no te preocupes, ya que hay más fechas de pago:

  • Padrón II (marzo-abril): 25 de abril.
  • Padrón III (mayo-junio): 20 de junio.
  • Padrón IV (julio-agosto): 22 de agosto.
  • Padrón V (setiembre-octubre): 24 de octubre.
  • Padrón VI (noviembre-diciembre): 5 de diciembre.

Cronograma de pagos del Programa Contigo 2026.
Cronograma de pagos del Programa Contigo 2026.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el subsidio?

Para acceder al programa Contigo, debes tener en cuenta los siguientes tres requisitos establecidos por el Midis:

  • Certificado de discapacidad severa: El solicitante debe poseer un certificado emitido por un establecimiento de salud autorizado, que acredite su condición de discapacidad severa.
  • No percibir ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado, incluyendo las prestaciones económicas que se otorguen a través del Seguro Social de Salud-EsSALUD.
  • Encontrarse en situación de pobreza o pobreza extrema bajo los criterios del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH.

Consulta si eres beneficiario del Programa Contigo

Finalmente, si quieres ver si estás en la lista de beneficiarios del subsidio del programa Contigo, puedes ingresar al siguiente LINK o también puedes acceder a las siguientes plataformas:

  1. Acércate a las Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de tu distrito. 
  2. Módulo de Atención al Ciudadano en la sede central del Midis, ubicada en Av. Paseo de la República N.º 3101, San Isidro.
  3. Central telefónica: Marca el (01) 644 9006, opción 1, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

De esta manera, se reveló que el Programa Contigo iniciará con el pago de S/300 al primer padrón de beneficiarios este 24 de febrero. El Midis busca apoyar con este subsidio económico a más de 142 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza y extrema pobreza en Perú.

