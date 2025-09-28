Protestas en Lima: 7 jóvenes de la 'Generación Z' detenidos por la PNP durante manifestación, informó ANITRA

28/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La última jornada de protestas de este sábado 27 de setiembre encabezada por transportistas y la 'Generación Z' habría dejado al menos a 7 personas detenidos tras las movilizaciones suscitadas en el centro de la capital.

Al menos 7 personas detenidas

Desde los exteriores de la División de Asuntos Sociales de la PNP (DIVASSOC PNP), Julio Campos, el vicepresidente de ANITRA, indicó que 7 personas permanecían detenidas tras las manifestaciones en contra de la extorsión.

En declaraciones para Exitosa, Campos indicó que los manifestantes detenidos protestaban de forma legítima en la defensa de sus derechos por lo que pedía la inmediata liberación de los protestantes.

"7 jóvenes de la 'Generación Z' han sido injustamente detenidos y eso no puede suceder. Si ellos están protestando es legítimo porque están defendiendo sus derechos legítimos en contra de las AFP que han sacado. Lo que nosotros queremos es la inmediata liberación"

Julio Campos indicó que estos no podían permanecer más de 4 horas detenidos y extendía el llamado hacia la Policía Nacional del Perú para que los protestantes sean liberados pues era "injusta" su permanencia en la división policial.

Además, el vicepresidente de ANITRA indicó que las movilizaciones continuarán este domingo 28 de setiembre en donde habrá una mayor presencia de transportistas al paro convocado por los jóvenes de la 'Generación Z'.

"Nos sumamos a la convocatoria de nuestros hermanos de la 'Generación Z'. Ellos han hecho la convocatoria para esta movilización del día de hoy. Nos vamos a sumar como el día de ayer.

En sus manifestaciones, Campos hizo un llamado a que más transportistas del gremio se sumen a la marcha convocada e invitó a que otros sectores se sumen a una manifestación legítima. "Desde Tacna hasta Tumbes paralizar su jornada porque la protesta es legítima en contra de este gobierno", indicó.

18 personas resultaron heridas

Tras la movilización convocada por la 'Generación Z' y transportistas ante la alta criminalidad, 18 personas resultaron heridas en la primera jornada de protestas, según indicó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Dentro de las personas heridas se registró a un periodista y una brigadista. El conteo de la Coordinadora Nacional recogió estos datos hasta las 23:00 horas del sábado.

🔴#ALERTA

Durante la jornada de protesta social del 27 de septiembre registramos 18 personas heridas, entre ellas un periodista y una brigadista.



✖️Condenamos la represión policial y exigimos el cese de las agresiones.



📢Hacemos un llamado a la Fiscalía de Derechos Humanos... pic.twitter.com/1M9RWqZ2ds — CNDDHH 🇵🇪 #NoALaLeyDeAmnistía (@cnddhh) September 28, 2025

Para el segundo día de protestas, la CNDDHH pide que la Fiscalía de Derechos Humanos vele por la integridad de la ciudadanía y pidió, con urgencia, que se adopten garantías para una movilización segura.