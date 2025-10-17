Señor de los Milagros: Rutas A y C del Metropolitano modificarán su recorrido durante procesión

17/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 18 de octubre, la venerada imagen del Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles de Lima en lo que será su segundo recorrido procesional. Durante esta jornada, la imagen del Cristo Moreno visitará la Plaza de Armas de Lima, el Congreso de la República y otros puntos importantes de la capital.

Rutas A y C del Metropolitano modificarán su recorrido

Debito a este importante acto religioso que congrega a miles de fieles, las autoridades dispondrán el cerrado de las principales calles del centro histórico durante varias horas. Por ello, el transporte público también sufrirá algunos desvíos como es en el caso del corredores Azul y Morado y el Metropolitano.

En el caso de este último sistema de transporte, las rutas A y C modificarán sus recorridos debido a la procesión del Señor de los Milagros. Para comenzar, la ruta A que inicia en la Estación Naranjal hasta la Estación Central pasando por el centro de Lima, no pasará por la avenida Emancipación y el jirón Lampa como todos los días, sino que pasará por la avenida Alfonso Ugarte y España parando únicamente en la Estación Quilca.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre las rutas que tendrán los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios Azul y Morado, durante el recorrido del Señor de los Milagros.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal... pic.twitter.com/QGH6AJgg1W — Exitosa Noticias (@exitosape) October 17, 2025

La ruta C, que va desde Chorrillos hasta la Plaza Ramón Castilla en el centro histórico, tendrá una modificación similar ya que solo llegará hasta la Estación Central para luego continuar con su recorrido hacia el sur de la capital.

Horarios de modificación irán variando

De acuerdo al vocero de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, Fredy Céspedes, aseguró que las modificaciones y cierres de calles no serán definitivos ya que estos podrían cambiar conforme al avance de la procesión.

De acuerdo a lo anunciado por la Hermandad del Señor de los Milagros, la segunda procesión del Cristo de Pachacamilla se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre desde las 6 de la mañana.

Segundo recorrido del Señor de los Milagros.

El Cristo Moreno iniciará su procesión en la avenida Tacna, para continuar por el jirón Ica, jirón de la Unión e ingresar a la Plaza Mayor de Lima. Aquí, la imagen recibirá un homenaje por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, de acuerdo a la información oficial.

De esta manera, las Rutas A y C del Metropolitano modificará su recorrido debido a la segunda procesión del Señor de los Milagros la cual se realizará este sábado 18 de octubre desde las 6:00 a.m.