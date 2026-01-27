Alejandro Toledo: Juzgado dispone que pase a juicio oral caso del tramo 4 de la Carretera Interoceánica

27/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

Se ha dispuesto el inicio de un juicio oral contra Alejandro Toledo y otros de sus exfuncionarios por el caso del tramo 4 de la Carretera Interoceánica. Así lo ha dictado el Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional contra el expresidente entre el periodo 2001 y 2006.

Dos delitos contra Toledo Manrique

Contra el exjefe de Estado, que actualmente cumple condena por corrupción ligado al caso Odebrecht, es imputado de los delitos de lavado de activos y colusión. El Ministerio Público ha solicitado por tal motivo 24 años y ocho meses de prisión, que se sumarían a las que purga de 20 y 13 años respectivamente.

"El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra el expresidente Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos", manifiesta la CSN en un comunicado difundido en redes.

#LoÚltimo El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó el auto de enjuiciamiento contra el expresidente Alejandro Toledo y otros exfuncionarios, empresarios y personas jurídicas, por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. pic.twitter.com/CuecPNVcBC — Corte Superior Nacional (@csnjpeOficial) January 27, 2026

Además, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la remisión de los actuados y sus anexos al Juzgado Penal Colegiado Nacional, dentro del plazo de ley, para el inicio de la etapa de juzgamiento.

De acuerdo a la tesis fiscal, el exmandatario recibió presuntamente pagos ilícitos por parte de la empresa Camargo y Correa. Esta firma formó parte del consorcio que ganó la licitación para la construcción del tramo 4 de la Carretera Interoceánica, que concluyó sus obras cinco años después de acabada su gestión.

Otras condenas de Alejandro Toledo

De ser encontrado culpable, esta sería la tercera sentencia que recibe el expresidente y líder del desaparecido partido Perú Posible, quien desde que fue extraditado en 2023, cumple condena en el Penal de Barbadillo, junto a otros líderes como Ollanta Humala o Pedro Castillo.

En desarrollo...