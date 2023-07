Renato Cisneros obtuvo la nacionalidad española: "Solo al contarlo me expongo a los haters"

En entrevista con Exitosa, el escritor peruano Renato Cisneros dio a conocer que hace poco obtuvo la nacionalidad española. Sin embargo, aseveró que sus 'haters' utlizarían esa información en su contra.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, el también periodista contó que vive en España desde hace 9 años, pero no fue hasta hace poco tiempo que decidió realizar el trámite de la multiple nacionalidad.

El autor de 'El mundo que vimos arder' manifestó la incertidumbre que sentió sobre la recepción del público al regresar al Perú. Según narró, la polarización que se manifesta en redes sociales era un tema que le preocupaba pues ha recibido una serie de críticas por sus opiniones.

Sin embargo, Cisneros contó que, contrario a lo que pensaba, los lectores se mostraron igual de efusivos que anteriores ocasiones.

Como se sabe, el literato no ha dudado en compartir su perspectiva sobre los aconteceres del Perú durante los momentos de más álgidos de la realidad nacional. Es este actuar el que suelen criticar los 'haters' -como los llama Cisneros - pues él se encuentra residiendo en España desde hace casi 10 años.

Además, en entrevista para La República, señaló que durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2021 se dio cuenta que existía "mucha gente intolerante" dentro de su círculo de contactos.

Al respecto, el escritor peruano contó que se vio obligado a terminar los vínculos con este tipo de personas, quienes llegaron a insultarlo por su posición política.

"Me di cuenta, tal vez con tardanza, que había en mi círuclo de contactos mucha gente intolerante, que era capaz de insultarte por no pensar como ellos o por no votar como ellos, en nombre de una serie de categorías, que a mí me parecían muy discutibles, como la democracia, el bienestar o el posible surgimiento del comunismo, que me parecía la más delirante de todas", declaró para el medio local.