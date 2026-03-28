Familia de Manolo Rojas envía emotivo mensaje tras su muerte: "Estamos desconsolados y sin palabras"

28/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La muerte de Manolo Rojas el pasado 27 de marzo tomó por sorpresa al país y al medio artístico. Con profunda tristeza, su familia rompió el silencio y se dirigió a todos los seguidores del comediante para expresar su dolor, destacar su legado y anunciar los detalles de su despedida.

Familia de Manolo Rojas envía mensaje tras su muerte

El viernes 27 de marzo, Manolo Rojas perdió la vida cerca de su hogar tras sufrir un repentino ataque cardiaco. Ante esta noticia devastadora, su familia decidió comunicarse oficialmente por las redes sociales del querido actor para expresar el impacto emocional que la pérdida ha generado.

En un comunicado muy emotivo, escribieron: "Con el corazón profundamente destrozado. Como familia y equipo de trabajo, hoy atravesamos uno de los momentos más difíciles de nuestras vidas".

"La partida de nuestro líder y jefe deja un vacío inmenso, imposible de llenar. Estamos desconsolados, sin palabras y sin consuelo ante una pérdida tan grande. Más que un gran profesional, fue un ser humano extraordinario, un maestro, un amigo y parte fundamental de nuestra familia", añadieron.

La familia también confirmó que el velatorio se realizará desde el mediodía en la Sala VIP del Gran Teatro Nacional, en San Borja, invitando a amigos, colegas y seguidores a rendir homenaje y despedir al querido actor.

Familia de Manolo Rojas agradece cariño del público

La familia de Manolo Rojas hizo hincapié en que el cariño del público ha sido un soporte importante en estos difíciles momentos.

"A todos los que deseen acompañarnos en este momento tan difícil, estaremos allí. Agradecemos de corazón las muestras de cariño y apoyo. Descansa en paz, querido Víctor Manuel Rojas Ibáñez. Siempre vivirás en nosotros", añadieron.

El fallecimiento de Manolo Rojas también generó numerosas expresiones de condolencia en redes sociales, donde seguidores y artistas recordaron su talento, su sentido del humor y su entrega incondicional a la comedia peruana.

Muchos se acercaron a su domicilio para mostrar respeto y apoyo a la familia, entre ellos Marisol, Hernán Vidaurre y Ernesto Pimentel, evidenciando la huella imborrable que deja el actor en el medio artístico.

Así, la familia de Manolo Rojas ha transmitido un emotivo mensaje tras la muerte del actor cómico. Con su despedida pública en el Gran Teatro Nacional y las palabras compartidas en redes sociales, queda claro que su legado y cariño permanecerán siempre presentes en el corazón de amigos, colegas y seguidores.