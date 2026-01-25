Colectivero fue atacado a balazos por sujetos motorizados cerca a mercado en Comas

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo episodio de violencia se registró este sábado en el distrito de Comas, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra un colectivero en inmediaciones del mercado Velasco, ubicado en el sector Año Nuevo. El ataque ocurrió en plena luz del día, generando alarma entre comerciantes y vecinos de la zona.

El hecho se produjo en la cuadra 2 del jirón Leopoldo Meza, donde los atacantes realizaron al menos tres disparos contra el vehículo. Según testigos, el conductor salió ileso y fue auxiliado rápidamente por lugareños y comerciantes que se encontraban cerca. Los agresores huyeron inmediatamente hacia la zona alta del distrito.

Efectivos de la comisaría de La Psacana cercaron el lugar y recogieron tres casquillos de bala como parte de las diligencias. De acuerdo con información preliminar, este sería el tercer ataque en lo que va del 2026 contra colectiveros que operan desde el sector Año Nuevo hacia las zonas altas de Comas.

Relato de la víctima

El dueño del vehículo, un adulto mayor, relató que el ataque ocurrió alrededor del mediodía. Según su testimonio, los sujetos primero lo amenazaron para que "se ponga en línea" con ellos, lanzando improperios antes de disparar contra las llantas de su unidad.

Tras el ataque, los agresores dejaron una nota amenazante con un número de celular al cual debía comunicarse para "alinearse" con sus exigencias. El documento fue entregado a los técnicos de la PNP como parte de la investigación.

En el lugar se contaron 3 casquillos de bala.

Dejará de trabajar

El colectivero señaló que, tras este episodio y por recomendación de sus hijos, ha decidido dejar de trabajar en el transporte informal para evitar mayores problemas. Sin embargo, reconoció que esta decisión lo afectará económicamente, ya que dependía de esa actividad para cubrir sus tratamientos médicos.

El ataque refleja la creciente inseguridad que enfrentan los colectiveros en Comas, un sector donde se han reportado múltiples casos de extorsión y violencia vinculados a mafias que buscan controlar las rutas de transporte informal. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para identificar a los responsables y determinar si se trata de un patrón de amenazas contra conductores de la zona.

El ataque armado contra un colectivero en Comas, que afortunadamente no dejó víctimas mortales, evidencia la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte informal y la necesidad de reforzar la seguridad en zonas críticas del distrito. La decisión del conductor de abandonar su labor refleja el impacto directo de la violencia en la vida cotidiana de los ciudadanos.