¡Cuidado con las estafas!: Taxista es engañado con el cuento del falso delivery y le roban S/1000 de su cuenta

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Un taxista por aplicativo fue estafado por un supuesto cliente quien le pidió transportar medicamentos de un hospital a otro. Sin embargo, el estafador pidió que pagara por medicamento a un supuesto doctor que se encontraba atendiendo una "emergencia médica".

Estafan a taxistas

Un taxista denunció a través del medio ATV Noticias que recibió una solicitud de viaje por aplicativo que terminó en una estafa por casi S/1,000, dinero que ahorraba en su cuenta bancaria tras su trabajo diario.

El engaño inició con una solicitud de viaje desde el Hospital Loayza donde recogería un medicamento y lo llevaría hacia la clínica Javier Prado.

Sin embargo, al aceptar el viaje recibió, casi de inmediato, un mensaje en la bandeja de su aplicativo donde le rogaban que pagara por un medicamento de S/130. El taxista accedió a depositar tal monto a un código QR, mas ese solo sería el inicio.

Los inescrupulosos lo volvieron a llamar pero esta vez solicitando la suma de S/400 para comprar un balón de oxigeno con el pretexto de un accidente de tránsito de vida o muerte.

El taxista que ya se encontraba esperando en la puerta del Hospital Loayza recibe una nueva llamada para pagar S/300 por sangre. Con todo el dinero depositado, el taxista comenzó a desconfiar y exigió pruebas del caso.

Ante ello, los delincuentes le enviaron la captura de un DNI, acto que generó mayor desconfianza en el agraviado pues este documento se encontraba en mal estado.

Los delincuentes le volvieron a solicitar un depósito con otro pretexto, sin embargo el taxista no realizó la transferencia; momento en el cual le cancelaron el servicio.

Criminales insistieron al siguiente día

Todas las operaciones las realizó a través de una reconocida billetera digital, que ahora se ha convertido en el medio preferido por los criminales por no contar con ningún tipo de regulación.

Sin embargo, la estafa no culminó ese día. Al día siguiente, mientras se encontraba realizando el servicio de taxi, el agraviado recibió una misma solicitud a través del aplicativo. Para salir de la duda, el conductor aceptó el viaje y los criminales repitieron el cuento de las falsas medicinas.

Por ello, el taxista expone su caso, pues es un nuevo método de estafa que engaña a conductores de taxi que brindan sus servicios por aplicativo.

