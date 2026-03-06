San Juan de Lurigancho: Asesinan a hombre de más de 15 disparos a una cuadra de central de monitoreo

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo hecho de sangre se registró esta madrugada en San Juan de Lurigancho. Un sujeto fue acribillado de más de 15 disparos en plena vía pública y cerca de una central de monitoreo de Serenazgo. La policía ya está investigando el motivo del crimen y los vecinos de la zona están asustados por los asesinatos.

Asesinan a hombre de 15 disparos

Según informó nuestro reportero, Michael Sánchez, el hecho ocurrió esta madrugada, mientras los vecinos del pasaje Santa Rosa, en la urbanización Zárate, dormían. Una mototaxi llegó hasta el lugar y allí bajaron al hombre para luego dispararle a quemarropa.

Fueron más de 15 disparos los que acabaron con la vida del hombre, que hasta el momento no ha sido identificado, pero la policía presume que podría tratarse de un ciudadano extranjero. Los vecinos indicaron que se sintieron alarmados por los disparos y, al salir, se encontraron con la macabra escena.

Lo sorprendente es que el lugar del asesinato está a solo una cuadra de la central de monitoreo de cámaras de San Juan de Lurigancho y frente a una capilla. Los vecinos se mostraron sumamente preocupados por lo sucedido y se negaron a dar declaraciones a los medios de comunicación.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para acordonar la zona, mientras se inician las investigaciones correspondientes. Las cámaras de seguridad del sector serán determinantes para encontrar a las personas que cometieron este terrible crimen.

Asesinan a empresario en SJL

La madrugada del domingo 22 de febrero, la cuadra 2 de la calle Wiracocha en San Juan de Lurigancho vivió momentos de terror cuando el dueño de una discoteca fue asesinado a sangre fría en plena vía pública a mano de tres atacantes que dispararon sin importarle la presencia de transeúntes.

La víctima intentó repeler el ataque por lo que sacó su arma para realizar algunos disparos. Lamentablemente, el impacto de los proyectiles hicieron merma en su organismo por lo que cayó tendido en el pavimento para luego perder la vida en cuestión de minutos.

Con 49 años, Ronald Márquez Sotelo se sumó a la larga lista de fallecidos debido a la crisis de inseguridad que se vive en el país. De acuerdo a trabajadores del establecimiento 'Terraclub', el empresario venía siendo extorsionado desde hace varios meses e incluso pagaba el cupo que se le exigía. Sin embargo, dejó de hacerlo cuando subieron la suma.

Es así que, el violento asesinato ha generado gran preocupación entre los vecinos de la zona, quienes temen que este tipo de crímenes continúe ocurriendo en el distrito. Mientras tanto, las autoridades buscan identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en las que fue acribillado durante la madrugada.