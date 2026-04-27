Fuerte temblor sacude Perú HOY lunes 27 de abril: Epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La tarde de este lunes 27 de abril, el Perú registró su tercer sismo y el segundo en la misma región. El último movimiento telúrico se registró a las 6:36 p.m., según el reporte detallado del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Manten la calma y conoce aquí cuál fue la magnitud y epicentro.

Segundo sismo sacude la misma región hoy lunes

Recientemente, la tierra de nuestro país no deja de temblar. El Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico", zona que concentra el 85% de movimientos telúricos y volcánicas en el mundo, lo que ocasiona sismos recurrentes.

Ante la constante actividad sísmica que afecta a lo largo del territorio nacional, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP se encarga del monitoreo permanente.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0234

Fecha y Hora Local: 27/04/2026,18:36:08

Magnitud: 3.5

Profundidad: 14 km

Latitud: -9.81

Longitud: -75.79

Intensidad: II-III Panao

Referencia: 24 km al NE de Panao, Pachitea - Huánucohttps://t.co/U51hA25ozD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 27, 2026

Según el más reciente informe sísmico del IGP, la magnitud del último sismo fue de 3.5 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 14 km.

Este movimiento telúrico tuvo lugar en la región Huánuco, 23 km al noreste de la ciudad de Panao, en la provincia de Pachitea. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) lo clasificó en la escala II-III de intensidad de Mercalli.

Horas antes, a las 4:27 de la madrugada, se había registrado un temblor de 3.6 grados con epicentro en la provincia de Leoncio Prado, en el mismo departamento. Con 16 km de profundidad, se reportó que el movimiento se sintió fuertemente en lugares aledaños, sin dejar daños humanos ni materiales.

.@sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Chaglia, Pachitea - Huánuco. pic.twitter.com/GckxdJ5d4Y — COEN - INDECI (@COENPeru) April 27, 2026

¿Qué hacer durante un sismo? Sigue las recomendaciones del Indeci

Ante los eventos telúricos, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda a la ciudadanía contar con una mochila de emergencia correctamente equipada de elementos que puedan ayudar en situaciones de sismos y otros desastres naturales en beneficio de todos los miembros de la familia.

No deben faltar utensilios como alcohol o desinfectante, medicinas, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Ante la frecuencia de los sismos en el país, es vital recordar las medidas de seguridad para proteger a nuestras familias:

Conserva la calma : Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes.

: Evita correr desesperadamente para prevenir caídas o accidentes. Ubica las zonas seguras : Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo.

: Identifica las columnas o muros estructurales si no puedes evacuar a tiempo. Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación.

de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la vía de evacuación. Mochila de emergencia.

Uso de mensajes de texto: En caso de emergencia, evita las llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prefiere el SMS.

Un segundo movimiento telúrico volvió a remecer la región de Huánuco este lunes 27 de abril a las 6:36 de la tarde.