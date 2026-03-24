Corte de AGUA el miércoles, 25 de marzo: Distritos afectados y horarios de la suspensión del servicio

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Prepárate. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que ejecutará un nuevo corte del servicio en algunos distritos de Lima Metropolitana este miércoles 25 de marzo. Conoce qué zonas se verán afectadas con la suspensión del suministro hasta por 15 horas.

Sin agua hasta por 15 horas en Lima: ¿Por qué?

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal confirmó que el corte de agua el 25 de marzo se deberá a trabajos de mantenimiento y acciones necesarias que les permita seguir garantizando un servicio de calidad en los hogares de sus usuarios.

En ese marco, exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas temporalmente a tomar medidas previsionales desde ya para aminorar el impacto de la restricción. Asimismo, brindó el Aquafono (01) 317-8000 para tener mayores detalles del horario del corte.

Distritos afectados con el corte de agua

Sedapal reveló, hasta el cierre de esta nota, la lista de distritos que no contarán con agua el miércoles. A través del siguiente LINK podrás saber si se modificaron las zonas. ¡Toma nota y evita sorpresas!

En Chaclacayo

Zonas afectadas: Urb. El Cuadro. Cuadrante: Calle J. P.J. 5-6-7-8-9-10-11-12.

Urb. El Cuadro. Cuadrante: Calle J. P.J. 5-6-7-8-9-10-11-12. Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

En Ate

Áreas afectadas: A.H. Huaycán zonas K, L, M. UCV 158B-158C, 160B, 170, 170B, UCV 171D.

Horario: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

También habrá corte en sector 164 desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.: A.H. Juan Gonzáles Berrospi 1ra etapa. A.H. Ex Trabajadores Vitarte, A.H. Cerro Candela B.

En San Juan de Lurigancho

Horario del corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 11:55 p.m.

Zonas sin agua: APV El Sauce, A.H. Antiguo Cerro Los Sauces, A.H. El Sauce, A.H. Virgen de Las Mercedes, A.H. Pueblo Libre, A.H. Pueblo Libre Ampliac. Cementerio El Sauce, Asoc. El Sauce II, A.H. El Sauce Segundo, A.H. Santa Rosa del Sauce, AF Brisas Santa Rosa del Sauce, AF 24 de Diciembre Ampl. A.H. 24 de Diciembre, Urb. Los Jardines de San Vicente, PI Jardines de Santa Clarita sector Jardines de CELIMA, A.H. El Paraíso, Agru. Las Lomas del Sauce.

Sector: 406.

En Lurigancho

Horario: Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Zonas afectadas: Asoc. Corazón de Jesús sector 8, Asoc. Bella Unión anexo 8, Comunidad Campestre de Jicamarca anexo 8, Asoc. Barrio Unido Hab. Los Eucaliptus, Asoc. Julio César Tello Jicamarca sector oeste anexo 8, Reservorio afectado R-EAP 06, Asoc. Agropecuaria Artesanal Valle El Triunfo.

En Comas

Áreas sin agua: P.J. Clorinda Málaga de Prado. Cuadrante: A.H. Clorinda Málaga comité 10, A.H. Clorinda Málaga comité 13.

Horario del corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

En La Molina

Sin servicio en: Asoc. Vivienda Ventracom Super Mz. U1 y Super Mz. U2, Urb. La Capilla, Urb. El Valle de La Molina , Asoc. El Cascajal.

, Asoc. El Cascajal. Horario: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Sedapal reveló el cronograma con los distritos afectados por el corte de agua el miércoles 25 de marzo en Lima Metropolitana para que los usuarios tomen las previsiones necesaria como almacenar el recurso hídrico desde ya.