¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Anuncian corte del servicio el 1 y 2 de febrero: Distritos afectados

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programado del recurso hídrico este domingo 1 y lunes 2 de febrero. Conoce cuáles serán los distritos de Lima Metropolitana que se verán afectados con la medida.

Motivo del corte de agua el 1 y 2 de febrero

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, la interrupción temporal del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y más acciones esenciales para disminuir eventuales emergencias y fortalecer la confiabilidad del servicio. En ese marco, la entidad exhorta a sus usuarios a almacenar agua desde ya en recipientes limpios para no verse afectados en lo que dure la restricción.

Asimismo, les recuerda que en caso de que el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora. A continuación los distritos de Lima que se verán afectados:

Sin agua en Ate

Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del 1 de febrero.

Áreas afectadas: A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J, Proyecto Especial Huaycán zona B.

Motivo: Limpieza de reservorio.

Sector 182.

También se reportó que el corte temporal se dará desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en sector 165: Urb. Santa Rosita II.

Interrupción del servicio el 2 de febrero

En Ate

Áreas afectadas: A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A.

A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A. Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

También en sector 177 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: Coop. Manylsa Ltda. 476.

En San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa. Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa. Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal, Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana.

A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa. Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa. Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal, Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana. Motivo : Trabajos de empalme.

Trabajos de empalme. Sector 213

También se reveló que el corte de agua será en Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et., PV El Álamo I y II et., PV El Remanso de Naranjal, Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et., PV Los Álamos del Norte, Prog. Viv. Los Álamos II et., PV Lucerito de Naranjal, Prog. Viv. Los Manizales, Prog. Viv. Sta. María de Naranjal.

Sedapal aclaró que las interrupciones del servicio de agua el 1 y 2 de febrero no afectarán a la totalidad de los distritos mencionados, sino que se concentrarán en áreas específicas que te revelamos líneas más arriba.