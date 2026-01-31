RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Restricción temporal

¡Hasta 12 horas SIN AGUA! Anuncian corte del servicio el 1 y 2 de febrero: Distritos afectados

Sedapal reportó que tiene programado cortes de agua en distritos de Lima Metropolitana para el 1 y 2 de febrero. Conoce si tu zona se verá afectada con la medida de forma temporal.

Corte de agua programado por Sedapal.
Corte de agua programado por Sedapal. (Composición Exitosa)

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 31/01/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene cortes programado del recurso hídrico este domingo 1 y lunes 2 de febrero. Conoce cuáles serán los distritos de Lima Metropolitana que se verán afectados con la medida.

Motivo del corte de agua el 1 y 2 de febrero

De acuerdo al más reciente reporte de Sedapal, hasta el cierre de esta nota, la interrupción temporal del servicio se deberá a trabajos de mantenimiento y más acciones esenciales para disminuir eventuales emergencias y fortalecer la confiabilidad del servicio. En ese marco, la entidad exhorta a sus usuarios a almacenar agua desde ya en recipientes limpios para no verse afectados en lo que dure la restricción.

Asimismo, les recuerda que en caso de que el servicio de agua potable no se vea restablecido en el horario indicado, no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora. A continuación los distritos de Lima que se verán afectados:

Sin agua en Ate

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del 1 de febrero.
  • Áreas afectadas: A.H. Huaycán zonas A, C, D, E, J, Proyecto Especial Huaycán zona B. 
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 182.
  • También se reportó que el corte temporal se dará desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en sector 165: Urb. Santa Rosita II.

Interrupción del servicio el 2 de febrero

En Ate

  • Áreas afectadas: A.H. El Amauta zona A, A.H. Inmaculada Concepción, A.H. Señor de Muruhuay, Asoc. Hijos de Amauta zona A.
  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.
  • Sector 176.
  • También en sector 177 desde la 1:00 p.m. a 11:50 p.m. en: Coop. Manylsa Ltda. 476. 

En San Martín de Porres

¿Subió el precio del DÓLAR HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este sábado, 31 de enero
Lee también

¿Subió el precio del DÓLAR HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este sábado, 31 de enero

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: A.H. 3 de Mayo, Agrup. Prop. Álamos de Naranjal I etapa, APV Los Alcanfores de Naranjal, APV Cabo Juan Linares Rojas, APV Las Orquídeas de Naranjal, APV Paraíso del Norte, APV El Portal de Naranjal, APV El Rosal de Naranjal, Asoc. Prop. Vista Hermosa. Asoc. Prop. Las Lomas de Naranjal, Asoc. Prop. Vi. El Naranjal, Asoc. Viv. Inmaculada Concepción, Asoc. Viv. Predio San Sebastián, Asoc. Viv. Buena Vista I y II etapa, Asoc. Viv. Señor del Santuario, Asoc. Prog. Viv. Vista Hermosa II etapa. Asoc. Habit. Pre Urb. Huertos de Naranjal, Asoc. San Juan Bautista, Coop. Bata Callao, Coop. COPSA, Coop. Viv. Centro Minero Perú, Coop. El Naranjal,  Coop. Viv. Policía Nacional, PV Los Álamos IV, et., Prog. Viv. Alejandría, Prog. Viv. Aruba, PV California, PV Capullana.
  • Motivo: Trabajos de empalme.
  • Sector 213
  • También se reveló que el corte de agua será en Prog. Viv. Caribe de Naranjal II y III et., PV El Álamo I y II et., PV El Remanso de Naranjal, Prog. Viv. Las Viñas de Naranjal IV et., PV Los Álamos del Norte, Prog. Viv. Los Álamos II et., PV Lucerito de Naranjal, Prog. Viv. Los Manizales, Prog. Viv. Sta. María de Naranjal.

Sedapal aclaró que las interrupciones del servicio de agua el 1 y 2 de febrero no afectarán a la totalidad de los distritos mencionados, sino que se concentrarán en áreas específicas que te revelamos líneas más arriba.

¡Hasta por 12 horas! Estos distritos se quedarán SIN AGUA este sábado, 31 de enero, según Sedapal
Lee también

¡Hasta por 12 horas! Estos distritos se quedarán SIN AGUA este sábado, 31 de enero, según Sedapal

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos interrupción Sedapal servicio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA