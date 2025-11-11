RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
También se sintió en Lima

Sismo remece el Callao: Este es el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY, 11 de noviembre

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la mañana de este martes, 11 de noviembre. El movimiento telúrico remeció la Provincia Constitucional del Callao, según el IGP.

Sismo en Callao.
Sismo en Callao. (Archivo)

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/11/2025

Durante la mañana de este martes, 11 de noviembre, un nuevo sismo remeció Lima y el Callao. Conoce los detalles de este sismo registrado, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo remeció Lima y Callao

El último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del IGP registró un nuevo movimiento telúrico en la Provincia Constitucional del Callao, a 48 kilómetros al suroeste de Bellavista, alrededor de las 9:20 de la mañana de hoy.

Asimismo, el reporte publicado en redes sociales, revela que la magnitud del sismo alcanzó los 3.6 grados en la escala de Richter. Su profundidad registró los 56 km, mientras que la intensidad fue considerada en nivel II-III en la escala de Mercalli.

Noticia en desarrollo...

