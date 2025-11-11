Sismo remece el Callao: Este es el epicentro y la magnitud del temblor sentido HOY, 11 de noviembre

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante la mañana de este martes, 11 de noviembre, un nuevo sismo remeció Lima y el Callao. Conoce los detalles de este sismo registrado, según el más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo remeció Lima y Callao

El último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del IGP registró un nuevo movimiento telúrico en la Provincia Constitucional del Callao, a 48 kilómetros al suroeste de Bellavista, alrededor de las 9:20 de la mañana de hoy.

Asimismo, el reporte publicado en redes sociales, revela que la magnitud del sismo alcanzó los 3.6 grados en la escala de Richter. Su profundidad registró los 56 km, mientras que la intensidad fue considerada en nivel II-III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0745

Fecha y Hora Local: 11/11/2025 09:20:16

Magnitud: 3.6

Profundidad: 56km

Latitud: -12.45

Longitud: -77.32

Intensidad: II-III Bellavista

Referencia: 48 km al SO de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 11, 2025

Noticia en desarrollo...