Trabajador muere tras ser alcanzado por un rayo en Antamina durante tormenta eléctrica en Áncash

Un trabajador de seguridad perdió la vida tras ser alcanzado por un rayo en la zona altoandina donde opera la Compañía Minera Antamina, en la región Áncash. El trágico suceso ocurrió el martes 11 de noviembre, durante una tormenta eléctrica que afectó el área, en medio de condiciones climáticas inestables.

La víctima fue identificada como David Anaya López, quien pertenecía a la empresa de seguridad Liderman. El trabajador realizaba sus funciones en la parte alta de un cerro cercano a las instalaciones mineras cuando fue alcanzado por la descarga eléctrica.

Junto a él se encontraba Alfredo Espinoza Gutiérrez, su compañero de labores, quien también resultó afectado, aunque recibió atención médica inmediata y se encuentra fuera de peligro, según confirmó la empresa en un comunicado oficial.

Antamina lamenta la pérdida y ofrece apoyo a las familias

A través de un pronunciamiento público, Antamina expresó su profundo pesar por el fallecimiento de David Anaya López y aseguró que se tomaron acciones de respuesta inmediata tras el accidente.

"Con profundo pesar informamos sobre el fallecimiento del trabajador David Anaya López, integrante de Liderman, empresa proveedora de Compañía Minera Antamina. El accidente sucedió durante una tormenta eléctrica mientras se encontraba en la parte alta de un cerro circundante", indicó la compañía.

La minera comunicó de inmediato lo ocurrido a los representantes de la empresa de seguridad, quienes informaron a las familias de ambos trabajadores.

Antamina manifestó su solidaridad con los allegados de la víctima y con todo el personal afectado, reiterando su compromiso de brindar el apoyo necesario en este difícil momento.

Fuentes cercanas a la operación confirmaron que, tras el incidente, las labores fueron suspendidas temporalmente con el objetivo de garantizar la seguridad del personal y facilitar las investigaciones correspondientes.

Senamhi mantiene alerta amarilla por fuertes vientos y tormentas

El accidente se produjo en medio de una alerta amarilla emitida por el Senamhi, que advirtió sobre fuertes vientos y tormentas eléctricas en diversas regiones del país, incluyendo Áncash.

Según el aviso, las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 38 kilómetros por hora en varias zonas costeras, entre ellas Lima, el Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura. La alerta se mantendrá vigente hasta el jueves 13 de noviembre.

El organismo explicó que, durante este periodo, las condiciones meteorológicas podrían generar descargas eléctricas y ráfagas intensas, lo que incrementa el riesgo en zonas expuestas como áreas mineras o de alta montaña.

De esta manera se conoció que, el fallecimiento de David Anaya López en Antamina pone en evidencia los riesgos asociados a las condiciones climáticas extremas que actualmente afectan el país. Mientras su compañero se recupera, la minera ha ofrecido su respaldo a las familias y las autoridades investigan las circunstancias del trágico suceso, ocurrido en plena alerta amarilla del Senamhi por tormentas eléctricas en Áncash y otras regiones del Perú.