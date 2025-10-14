RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Fervor católico

Señor de los Milagros: ¿Cuándo se llevará a cabo la próxima procesión y qué calles recorrerá?

El señor de los Milagros sostendrá su segundo recorrido en las calles de Lima y Callao. En la siguiente nota conoce qué día y qué calles recorrerá el Cristo Moreno.

Señor de los Milagros tendrá su segunda procesión
Señor de los Milagros tendrá su segunda procesión (Foto: Difusión)

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/10/2025

La venerada imagen del Señor de los Milagros recorrerá nuevamente las calles de Lima y Callao, de acuerdo a lo informado por el Arzobispado de Lima. Esta manifestación religiosa esta próxima a iniciar su segundo recorrido, si deseas formar parte de este evento católico conoce la fecha y qué calles recorrerá el Cristo Moreno.

La segunda procesión del Señor de los Milagros

La procesión del Señor de los Milagros en el presente año tendrá seis salidas, cada una de ellas establecidas por diferentes sectores de la capital y de forma histórica, en el Callao.

Al respecto, la Hermandad del Señor de Los Milagros señaló que la segunda procesión del Cristo de Pachacamilla se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre desde las 6 de la mañana. Cabe resaltar que, el anuncio del itinerario estableció los trayectos y puntos claves que recorrerá en su segunda salida la sagrada imagen desde la iglesia Las Nazarenas.

Durante la jornada de su segundo recorrido, el Cristo Moreno iniciará su procesión en la avenida Tacna, para continuar por el jirón Ica y jirón de la Unión e ingresará a la Plaza Mayor de Lima.

En dicho punto importante de la capital, el Señor de los Milagros recibirá un homenaje por parte de  la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Palacio de Gobierno y el Palacio Arzobispal, así lo dio a conocer José Luis Toledo Zapata, Mayordomo General de la Hermandad del Señor de los Milagros.

En consiguiente, la sagrada imagen recorrerá el jirón Carabaya, el jirón Ucayali y la avenida Abancay hasta llegar al jirón Junín. Recibirá otro homenaje en el Congreso de la República. Después avanzará por el jirón Huanta, y las calles Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín y concluyendo en la Iglesia del Carmen de Lima.

Segunda procesión del Señor de los Milagros
Segunda procesión del Señor de los Milagros

Misas en la Iglesia Las Nazarenas

Paralelamente a los recorridos, los fieles devotos del Señor de los Milagros cuentan con la oportunidad de participar de la Santa Misa que desarrolla la Iglesia Las Nazarenas.

Esta se lleva a cabo todos los días de octubre en los siguientes horarios:  6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 m, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.

Cabe resaltar que, el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo desde las 5 y 45 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mientras que el Santo Rosario será a las 6 y 30 de la noche y las confesiones todos los días desde las 8 de la mañana.

En resumen, el próximo 18 de octubre se llevará a cabo la segunda procesión del Señor de Los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.

