Ancón: Delincuentes detonan potente artefacto explosivo en una pollería

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Una pollería fue el punto de ataque por parte la organización criminal 'Los Michis' tras lanzar un artefacto explosivo en contra de la fachada del local cuando el dueño del negocio disponía a cerrar su tienda. Por fortuna, el hombre no salió agraviado.

Detonan explosivo contra pollería

La madrugada de este miércoles un nuevo acto criminal atentó contra la vida de un comerciante. Esta vez el dueño de una pollería fue víctima del ataque a su local a manos de dos criminales a bordo de una motocicleta.

El hecho ocurrió en una pollería ubicada en el kilometro 39 de la Panamericana Norte en el distrito de Ancón cuando alrededor de las 12:30 de la madrugada de este 21 de enero los sujetos lanzaron el explosivo en contra de la entrada principal del local.

Las cámaras aledañas al lugar registraron la llegada de una motocicleta con dos hombres a bordo que transitaron por la vía a una alta velocidad.

Los sujetos llegaron por la avenida A y se estacionaron frente a la pollería. Uno de ellos descendió de la motocicleta y se acercó al establecimiento para lanzar el explosivo.

Posteriormente, el delincuente volvió a encontrarse con el conductor del vehículo menor. Ambos fueron esperados por otros sujetos quienes se encontraban a bordo de un auto.

Dueño era víctima de cobro de cupos

De acuerdo a la información preliminar, el dueño del local venía siendo víctima de extorsión desde hace más de un mes por parte de este organismo criminal.

'Los Michis' le solicitaron un cobro inicial de S/20,000 mensuales, monto que fue abonado por el emprendedor con el fin de que él, su familia y su negocio no sean atacados. "Tienes que colaborar con nosotros", le exigían.

Para poder recolectar dinero para cubrir el monto de la extorsión, el dueño de la pollería realizó un préstamo bancario con el fin de que los delincuentes dejen de perseguirlo.

A pesar de haber pagado el monto, esta madrugada atacaron su negocio con un explosivo. La zona donde ocurrió el ataque está orientada a diversos comercios, por lo que alertó a los otros comerciantes de locales aledaños.

El dueño del negocio indicó que a pesar del atentado continuará arriesgando su vida al momento de abrir su local pues es su único medio de sustento para mantener económicamente a su familia.