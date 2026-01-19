SJL: Pasajeros entran en pánico tras ver una serpiente en tren del Metro de Lima

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un viaje que pintaba tranquilo en la Línea 1 del Metro de Lima se convirtió en puro caos cuando apareció una serpiente dentro de un vagón, provocando gritos y mucho susto entre los pasajeros.

Serpiente en tren del Metro de Lima

Todo estaba tranquilo en un vagón del Metro de Lima hasta que notaron algo raro en un asiento. Al acercarse, vieron que era una serpiente pequeña, y de inmediato empezó el caos.

En los videos que circularon rápidamente en redes sociales, se observa a varias personas paradas, grabando con sus celulares y manteniendo distancia, mientras otros miraban visiblemente asustados. La presencia del animal provocó momentos de tensión, ya que no se tenía claro cómo ingresó al tren.

Por lo que dijeron algunos pasajeros, la serpiente habría aparecido de repente y quizá se le cayó a alguien que la llevaba, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades.

Ante el susto de los pasajeros, los trabajadores del Metro de Lima actuaron de inmediato, pidiendo que nadie se acercara al asiento donde estaba el reptil y así evitar problemas.

En los clips difundidos se escucha a los trabajadores solicitando calma y espacio alrededor del animal, mientras los pasajeros obedecían, aunque con evidente nerviosismo. Nadie quiso acercarse demasiado.

La escena llamó aún más la atención porque, pese al miedo, muchos sacaron sus celulares para registrar lo ocurrido, conscientes de lo inusual del momento.

Redes reaccionan por serpiente en tren

Como era de esperarse, el momento no tardó en hacerse viral. Uno de los clips fue compartido con la frase: "Respeten el asiento de la boa de san juan de lurigancho".

El comentario generó risas entre algunos usuarios, pero también abrió el debate sobre cómo actuar en situaciones similares. En redes sociales, una usuaria comentó:

"Cuando aparece un animal silvestre tienen que llamar al Serfor o a la Dirección de Medio Ambiente de la PNP para que hagan el rescate adecuado, No maten ni agredan a la fauna".

Este mensaje fue respaldado por otros internautas, quienes recordaron la importancia de no reaccionar con violencia frente a animales silvestres.

Hay que precisar que, hasta el momento, la Línea 1 del Metro de Lima no se ha pronunciado sobre cómo terminó la historia de la serpiente que apareció en uno de sus vagones.

Así terminó un inesperado episodio en la Línea 1 del Metro de Lima, cuando la aparición de una serpiente provocó pánico y curiosidad entre los pasajeros.