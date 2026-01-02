SMP: Secuestran a personal de seguridad y roban camión repleto de mercadería

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 2 de enero, dos agentes de seguridad fueron secuestrados en el distrito de San Martín de Porres (SMP) mientras custodiaban un camión de carga pesada. El vehículo fue posteriormente hallado en Huachipa, pero los hombres siguen desaparecidos.

Policía en retiro y su hijo son secuestrados

El camión, que salía del terminal del Callao e iba en dirección hacia Lima Sur, era custodiado por el policía en retiro Luis Humberto Quispe Trujillo, de 63 años, y su hijo Luis Eder Quispe Muñoz, de 33 años, según pudo conocer Exitosa.

La unidad de transporte privada que estaba custodiando este camión de placa D7F-554, desde donde fueron secuestrados, se encontraba en el jirón Augusto B. Leguía, en SMP.

Según la información brindada por algunos representantes de esta empresa de seguridad y algunos vecinos de la zona, los hampones habrían llegado a bordo de dos vehículos.

Un auto se concentró en reducir y secuestrar a los agentes de seguridad, mientras que el otro se encargó de reducir al conductor del camión de carga pesada.

Secuestro de agentes ocurrió el 2 de enero en el jirón Augusto B. Leguía, en SMP.

Hasta el momento, algunos daños recibidos por el vehículo que se han contabilizado son la rotura de la luna delantera e, incluso, el hallazgo de casquillos de arma de fuego.

Dueña de cochera donde apareció camión dice desconocer hecho

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) informaron que el camión de carga pesada ha sido encontrado en el sector de Huachipa con la mercadería aparentemente intacta, pero aun se desconoce el paradero del personal de seguridad secuestrado. En tanto, el conductor del camión está no habido.

Según información preliminar, esta unidad encontrada había sido guardada dentro de una cochera, cuya dueña indicó no conocer a la persona que ha dejado el vehículo. Sin embargo, habría brindado información falsa que ya está en investigación.

Alrededor del mediodía de este viernes, los peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) ya iniciaron con los exámenes correspondientes.

Lo que ha generado preocupación incluso a las personas que residen en este sector del jirón Augusto B. Leguía es el secuestro a balazos de estas dos personas.

"No tenemos con quién defendernos, vivimos prácticamente todos los días con este temor. Tenemos hijos también, padres y las autoridades no nos hacen caso, de verdad. Pedimos más seguridad, protección para nosotros. Es una real pena lo que estamos viviendo acá", declaró una vecina a Exitosa.

La responsabilidad, a cargo del Ministerio Público, recae a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condedía. Los familiares han indicado que, hasta el momento, los secuestradores no se han comunicado con ellos para, quizás, solicitar un rescate.