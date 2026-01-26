Streamer peruano menosprecia a Pol Deportes con frase discriminatoria

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mundo digital en Perú empieza a verse sacudido por una polémica que expone prejuicios persistentes en la sociedad. El streamer Diego André Rodríguez, conocido en entornos vinculados al periodismo deportivo y plataformas como YouTube, lanzó comentarios racistas y clasistas contra Pol Deportes (Cliver Huamán), el joven narrador de fútbol de 15 años que se hizo viral por su pasión y talento.

Durante una transmisión en vivo en el canal Zodeka, Rodríguez se refirió a Pol con tono despectivo hacia sus rasgos originarios, cuando conversaba con sus compañeros del panel sobre el impulso en la carrera temprana del joven narrador.

"Para yo sentir envidia por alguien, necesito lo que esa persona ha estado consiguiendo. Yo no me dedico a lo que se dedica Pol Deportes. No quiero yo. ¿Qué fama puede tener un serrano de 15 años".

El término "serrano", usado claramente de manera peyorativa y sin disculpas posteriores, fue interpretado como un ataque directo a su origen andino y provinciano.

Viralización y rechazo

Un clip de 43 segundos extraído de la transmisión original y difundido a través de X, empezó a generar indignación entre los usuarios, quienes denunciaron el racismo estructural y el clasismo que aún persisten en el deporte y la sociedad peruana. Algunos han comenzado a exigir sanciones sociales y profesionales contra el streamer.

Tras las primeras críticas a lo dicho en directo, Rodríguez optó por desactivar los comentarios en sus publicaciones de Instagram y otras redes, intentando frenar el aluvión de mensajes en su contra.

Sin embargo, desde su cuenta oficial de Instagram, asociada a su faceta musical, publicó un mensaje sarcástico a través de stories: "Te invito a nuestra primera funa... ¡No faltes!", en alusión a la cancelación pública que ya enfrentaba. La contradicción entre el silencio en sus redes y la provocación irónica empezó a intensificar el rechazo, pues fue percibida como una burla.

Pol Deportes y un impulso inesperado

Pol Deportes, originario de un cerro en Perú, se convirtió en símbolo de esfuerzo y pasión tras narrar partidos con emotividad y viajar a Europa para cubrir encuentros. Su historia alcanzó notoriedad internacional cuando logró obtener una beca en España. El contraste entre su ascenso y el desprecio recibido expone las tensiones sociales alrededor del origen provinciano y el reconocimiento público.

El caso de Diego André Rodríguez revela cómo un comentario discriminatorio puede detonar un debate nacional sobre racismo y clasismo. La viralización del insulto contra Pol Deportes no solo evidenció prejuicios arraigados, sino también la fragilidad de figuras públicas que, ante la crítica, oscilan entre el silencio y la provocación.