Temblor sacude HOY Perú: AQUÍ el epicentro y magnitud del ÚLTIMO sismo de este 15 de enero

Descubre todos los detalles del último sismo sentido en la tarde de este jueves, 15 de enero, de acuerdo al más reciente reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP): ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

Sismo remece Perú esta tarde

Perú se ha visto sorprendido por una serie de sismos en esta semana, pues, como se recuerda, el país se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo.

Ante estas actividades sísmicas, el IGP, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, mantiene constante monitoreo de dichos fenómenos. Es así como, de acuerdo al más reciente reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis), un sismo sacudió el sur del país al promediar la 1:30 p.m. de este jueves, 15 de enero.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.3 y se registró a 22 kilómetros al suroeste de Cotahuasi, La Unión, en el departamento de Arequipa, también conocida en el país como la 'Ciudad Blanca'. Asimismo, el boletín indica que el sismo tuvo una profundidad de 130 kilómetros con una latitud de -15.36 y -73.02 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0038

Fecha y Hora Local: 15/01/2026 13:30:41

Magnitud: 4.3

Profundidad: 130km

Latitud: -15.36

Longitud: -73.02

Referencia: 22 km al SO de Cotahuasi, La Unión - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 15, 2026

¿Cuál fue el epicentro del último sismo en Perú?

A su vez, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Arequipa este jueves fue con epicentro en Toro, La Unión - Arequipa.

En ese marco, la autoridad exhorta a la ciudadanía a mantener siempre la calma ante una actividad sísmica en el país y tener lista la mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar para afrontar los desastres naturales, entre ellos:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Epicentro del último sismo este jueves, 15 de enero.

Números de emergencia

Hasta el momento, no se reportan daños ni víctimas por el temblor de magnitud 4.3 sentido en Arequipa. Sin embargo, puedes tener en cuenta los siguientes números de emergencia en Perú:

Policía de carreteras: 110

Infosalud (consultas de salud en general): 113

Defensa Civil - Emergencias: 115

Bomberos: 116

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481.

Mochila de emergencia.

