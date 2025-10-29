¿Tendencia a la baja? Precio del dólar HOY en Perú y el tipo de cambio para la compra y venta

29/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Saber el precio del dólar hoy en Perú te permitirá tomar mejores decisiones financieras, especialmente si estás pensando en comprar o vender esta moneda extranjera. Por ello, te damos a conocer cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 29 de octubre.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

¿Subió o bajó el dólar en Perú? Es una de las interrogantes que se realizan las personas diariamente, precisamente en esta etapa de transición en el Gobierno, tras la vacancia de Dina Boluarte como presidenta del país, lo que ha generado gran incertidumbre en el ámbito político y en especial, por saber cómo podría reaccionar el dólar y qué tan sólida se mantendría nuestra estabilidad económica.

Así que si estás pensando en proteger tu poder adquisitivo frente a las variaciones del mercado cambiario, debes tener en cuenta los valores de esta divisa en entidades oficiales del Estado como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), respecto a la compra y venta, que es el que te mostramos a continuación:

MIÉRCOLES, 29 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.387 S/ 3.396

Esos valores dados a conocer por el organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, ¡al alza!, en comparación al día de ayer, martes 28 de octubre, donde la compra era de S/ 3.376 y la venta de 3.387.

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo. En ese marco, según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.380 | Venta S/ 3.405.

¿A cuánto cerró el dólar, ayer 28 de octubre?

Otro portal oficial donde se puede obtener información sobre la cotización del dólar y su tipo de cambio interbancario es el BCRP. Dicha entidad reveló que ayer, 28 de octubre, la divisa estadounidense cerró en S/3,3920, (con una apertura de 3,3800), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3933, con un máximo de 3,3960 y un mínimo de 3,3880.

Cierre del tipo de cambio del dólar, según el BCRP.

¿Pero por qué pueda variar el precio del dólar?

Pues bien, la divisa tiene fluctuaciones debido a distintos factores, no solo por la incertidumbre política, sino también por estos otros:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En resumen, estar al tanto del valor del dólar ayuda a planificar mejor y proteger el poder adquisitivo frente a posibles fluctuaciones económicas. Por ello, te revelamos cómo cotiza el tipo de cambio este miércoles, 29 de octubre.