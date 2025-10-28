¿Cuál es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este martes, 28 de octubre

28/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? Conoce cuál es el comportamiento de esta moneda estadounidense en nuestro país, en la jornada de este martes, 28 de octubre, y cuál es el tipo de cambio para la compra y venta.

Precio del dólar este martes 28

Saber cuál es el valor de esta moneda extranjera en Perú es crucial y fundamental para todos los ciudadanos, especialmente si tienes ahorros en dólares o deseas realizar inversiones. El seguimiento diario de su precio te ayuda a tomar decisiones sobre cuándo cambiar a soles o mantener la divisa, gestionar deudas o planificar compras y operaciones comerciales.

Es así que para que no afectes tus finanzas, lo ideal es siempre estar informado sobre cuál es la fluctuación diaria del dólar y, una página oficial que te permite saber este dato es la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente sobre el tipo de cambio para la compra y venta. A continuación te damos a conocer el valor para este martes, ¡toma nota!

MARTES, 28 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.376 S/ 3.387

Los valores presentados reflejan una variación a la baja respecto a la compra, en comparación de los últimos días, pues bien, el día de ayer, 27 de octubre, el precio era de 3.377. Mientras que la venta el último lunes fue de 3.385.

Otros datos importantes a verificar si tienes deudas, hipotecas o créditos vehiculares en dólares, es el que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.370 | Venta S/ 3.395

Comparación del precio del dólar en el mes de octubre, según Sunat.

¿Por qué varía el precio del dólar?

Debes tener en cuenta que los valores de esta moneda estadounidense puede variar conforme pasen las horas, ¿el motivo?, serían los siguientes:

La ley de oferta y demanda.

Factores políticos y económicos.

La intervención del BCRP.

Inestabilidad o cambios de gobierno.

Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Factores internacionales como tasas de interés en EE. UU. (FED).

¿A cuánto cerró el dólar ayer en Perú?

El precio del dólar en el país cerró ayer, 28 de octubre de 2025 en 3,3860, (con una apertura de 3,3760), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3819, con un máximo de 3,3890 y un mínimo de 3,3710, según lo dio a conocer el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que ayuda a proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y a brindar mayor previsibilidad a las empresas que dependen del comercio internacional.

Cierre del dólar ayer, 27 de octubre, según el BCRP.

Así que si tenías pensado comprar o vender dólares, es fundamental conocer el precio de esta moneda estadounidense en nuestro país en la jornada de este martes, 28 de octubre.