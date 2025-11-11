Delia Espinoza envió carta a fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez solicitándole que le entregue su cargo

11/11/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, le envió una carta al fiscal interino Tomás Gálvez, solicitándole que haga caso al reciente fallo del Poder Judicial y le entregue su cargo. Al mismo tiempo, pidió la transferencia de su gestión y la suspensión de sus actividades institucionales.

Acatando fallo judicial

La misiva que suscribe la magistrada, la envió tras recibir la notificación N.° 9 que emitió el Noveno Juzgado Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Lima el último lunes. Al suspender la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Espinoza Valenzuela exige retomar sus funciones en la Fiscalía.

"En tal sentido, y considerando que ha sobrevenido una nueva disposición judicial mediante la cual la suscrita retoma el cargo de Fiscal de la Nación, resulta necesario que proceda a realizar la entrega del cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita", indica Delia Espinoza.

Carta de Delia Espinoza a Tomás Gálvez.

Al estar cerca el fin de su periodo como fiscal de la Nación, Delia Espinoza le pidió a Tomás Gálvez que realice las gestiones propias para la transferencia del puesto. Esto contempla el fin de actividades dentro de la institución y que a partir de la fecha, quedarán a su cargo.

"Finalmente, dada la proximidad del término de su interinato, corresponden suspender las gestiones institucionales, propias del Fiscal de La Nación, las que serán retomadas por la suscrita en mi calidad de titular legítima en dicho cargo", cierra su carta.

Idas y vueltas en caso Delia Espinoza

Desde que fuera suspendida en setiembre pasado por faltas graves y muy graves, por no reponer en el cargo a Patricia Benavides, la magistrada comenzó una batalla para regresar al cargo más alto de la Fiscalía. Aunque existía una resolución que ordenaba su restitución, la JNJ aceptó su regreso, pero no como fiscal de la Nación.

Esto dio un giro con el último fallo que suspendió la resolución N,° 143-2025-JNJ que la inhabilitaba por seis meses. El organismo constitucional tenía un plazo de dos días para cumplir con el mandato desde que fue notificado.

Ante el fallo a su favor del Poder Judicial, Delia Espinoza le ha solicitado a Tomás Gálvez que le entregue su cargo como fiscal de la Nación. Mediante una carta dirigida al fiscal interino, le da unas precisiones sobre la transferencia de su puesto.