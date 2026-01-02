Tragedia en Áncash previo al Año Nuevo: Joven cae y muere mientras escalaba la Cordillera Blanca

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En la región de Áncash, un terrible suceso marcó el fin del año 2025 para un grupo de excursionistas que se hallaban escalando el nevado Ulta - Pico Mateo, provincia de Carhuaz, cuando Gianfranco Jesús Yactayo Pérez, joven turista limeño de 30 años, perdió la vida tras resbalar y caer desde esta cumbre de la Cordillera Blanca.

Tras el suceso, fue trasladado en una camioneta al Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes donde solo confirmaron su fallecimiento que, según el director del nosocomio, Dr. Johan Leyva, se debió a un traumatismo craneal severo producto de la fuerte caída.

Sin autorización y prohibición vigente

De acuerdo al reporte policial, Jesús se hallaba en el lugar junto a su pareja, Karla Francesca Caldas Márquez (22), y un guía identificado como Albert Henestroza Salazar, mismo que no acreditaba ninguna formación oficial para este tipo de actividades y que había sido contratado de manera particular. Dicha persona, tras las pericias, fue detenido y llevado a la Divincri del distrito.

Cabe precisar que la zona en la que sucedieron los hechos, actualmente se haya prohibida de ingresar por orden del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), quien a través de un comunicado oficial lamentó la pérdida y exhortó a los turistas que las actividades de montaña en toda la Cordillera Blanca se mantendrán suspendidas hasta el 31 de marzo de este 2026.

La medida, en vigencia desde el 24 de diciembre del 2025, respondía a estudios que evidenciaron un acelerado retroceso glaciar, la aparición de grietas, cavernas de hielo, cornisas inestables entre otros cambios climáticos que pondrían en riesgo la vida de los montañistas, lo cual lamentablemente terminó ocurriendo.

"Es por ello que se invoca a las agencias de viaje, operadores turísticos y guías de montaña para que actúen con responsabilidad y cumplan las disposiciones vigente, evitando realizar actividades no autorizadas", se lee en parte del comunicado.

Vale advertir que durante estas fechas, las condiciones climáticas en el nevado de Áncash se vuelven impredecibles, dificultando el manejo de emergencias y la respuesta oportuna en estos casos. La entrada de un guía informal con dos personas, aún con estas restricciones, seguirán siendo materia de investigación, mientras el Sernanp anunció que reforzarán el control de vigilancia.

Un camino profesional truncado

Jesús Yactayo era un joven originario de Lima, profesional de Ciencias de la Comunicación y especializado en el campo de la Producción Audiovisual y Marketing, quien se dedicaba a la producción de contenido publicitario para diversas instituciones, desde ONGs internacionales hasta entidades bancarias.

Hasta hace poco más de un año había logrado fundar su propia productora bajo el nombre de "Lion Production". Sin embargo, este futuro encaminado se ve ahora truncado tras su muerte.

El caso aquí mostrado invita a la población a mantenerse informada sobre las posibles restricciones a los lugares que deseen visitar y siempre acudir a guías turísticos formales y especializados en el campo para evitar tragedias como la ocurrida.