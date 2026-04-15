Tras resultados de la ONPE: Precio del dólar presentó ligero aumento este 15 de abril

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el ascenso del candidato presidencial Roberto Sánchez en los resultados electorales de la ONPE al 90%, que lo ubican en segunda vuelta, el precio del dólar a sol presentó un ligero aumento en el Centro de Lima este miércoles 15 de abril.

Dólar aumenta tras resultados de la ONPE al 90%

En el jirón Ocoña, punto importante de la capital donde se ubican varias casas de cambio, Exitosa pudo conocer que el tipo de cambio de dólar a sol se posicionó en S/ 3.45, cifra mayor a diferencia de los S/ 3.39 con el que cerró último martes.

Este incremento del dólar coincide con la publicación de los resultados parciales de las elecciones presidenciales 2026, con el candidato de izquierda radical en segundo lugar, superando a Rafael López Aliaga y Jorge Nieto.

Según los cambistas de la zona, el dólar ha subido seis puntos en comparación al día de ayer, y se espera que, para mañana jueves 16 de abril, presentaría otra variación.

Este eventual segundo incremento se debería al aumento de los precios de los productos importados, como los pertenecientes al rubro de tecnología, alimentos y otros más.

Roberto Sánchez se ubica en el segundo lugar del conteo de votos de la ONPE.

De momento, el costo del dólar es de S/ 3.45. Mientras tanto, el euro se mantiene en S/ 4.

Sánchez celebra su segundo lugar y agradece "al pueblo milenario"

Tras conocer este miércoles 15 de abril su segundo lugar en el proceso electoral, el candidato por Juntos Por el Perú se dirigió a sus simpatizantes para agradecer el respaldo en la jornada que comenzó el último domingo.

Según la plataforma de resultados en tiempo real, al promediar el 90 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) continúa encabezando las preferencias con un 16.99 %, seguida del candidato de JP con un 12.04 % y de Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien viene obteniendo un 11.88 %.

A través de su perfil de X, el exministro de Comercio Exterior del gobierno de Pedro Castillo expresó su satisfacción por el logro obtenido a la fecha.

"Gracias a Dios, a la Pachamama y nuestro Pueblo Milenario; Justicia restauradora para los mártires del sur andino, o la vida del Perú profundo se respeta o no tiene sentido ninguna democracia! Que nunca más se deponga o detenga a un Presidente Constitucional. El santo pueblo ha hablado Pedro Castillo Libertad!", escribió.

El precio del dólar en el Centro de Lima presentó un ligero aumento este miércoles 15 de abril, tras conocerse el segundo lugar de Roberto Sánchez en votaciones presidenciales.