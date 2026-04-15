Roberto Sánchez propone destituir a Julio Velarde del BCR: ¿Puede hacerlo en un eventual gobierno?

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La campaña presidencial ha entrado en una fase de tensión marcada por los anuncios de los candidatos que se perfilan para la segunda vuelta. En ese escenario, Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú, ha puesto en el centro del debate la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), una figura que desde hace dos décadas es sinónimo de estabilidad monetaria.

Proponer sacar a Velarde "desde el primer día"

A lo largo de su campaña y en diversas entrevistas, Sánchez aseguró que "desde el primer día" de su eventual gobierno retiraría a Velarde del cargo, argumentando que "no representa" a los peruanos y que su gestión ha estado orientada a "mantener contentas a las transnacionales".

Con ello buscó marcar distancia respecto al modelo económico vigente y reforzar su propuesta de mayor intervención estatal en la economía, de acuerdo a la ideología política de su partido.

🇵🇪| Roberto Sánchez dice que Julio Velarde no los representa y propone reemplazarlo en su gobierno: pic.twitter.com/2WeupQi9Tq — Wolfenstein Valley (@wolfenstnvalley) March 22, 2026

¿Puede un mandatario retirar al presidente del BCR inmediatamente?

El planteamiento de Sanchez, sin embargo, abre un debate sobre la viabilidad real de esa promesa. La Constitución establece que el presidente del BCRP es designado por el Ejecutivo pero debe ser ratificado por el Senado , y que su remoción solo procede por "falta grave" con votación mayoritaria en la cámara alta.

En un Congreso que, según el conteo preliminar de la ONPE, se perfila con mayoría de derecha, la posibilidad de reemplazarlo se vuelve políticamente difícil. En otras palabras, Sánchez podría proponer un nuevo presidente, pero el Legislativo tendría la última palabra.

Artículo 86 de la Constitución establece los límites para la remoción del presidente del BCRP

Una trayectoria "perfecta"

La trayectoria de Velarde refuerza aún más la discusión. Economista de prestigio internacional, dirige el BCR desde 2006 y ha sido ratificado en cuatro periodos consecutivos.

Bajo su conducción, la inflación se ha mantenido bajo control y el sol peruano estable incluso en escenarios de crisis. Fue reconocido como "Banquero Central Global del Año" por The Banker en 2015 y varias veces como "Banquero Central de las Américas". El 25 de marzo de 2026, fue condecorado con la Orden "El Sol del Perú" en el Grado de Gran Cruz, la máxima distinción otorgada por el Estado.

Julio Velarde condecorado en Palacio de Gobierno con la orden 'El Sol del Perú'.

Incluso voces cercanas a Juntos por el Perú han matizado las críticas. Óscar Dancourt, expresidente del BCR y exintegrante de ese partido, calificó en su momento la gestión de Velarde como "excelente", especialmente durante la pandemia. Su opinión refleja que, más allá de las diferencias ideológicas, existe un reconocimiento amplio a su labor en el plano técnico.

Con todo lo anterior, la propuesta de Sánchez de retirar a Julio Velarde del BCRP podría resultar más en un gesto político que en una medida realizable de inmediato. El marco constitucional y la correlación de fuerzas en el Congreso hacen que la decisión no dependa únicamente del Ejecutivo.