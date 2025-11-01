Callao: Detienen a madre de familia junto a su bebé pese a que denunció a expareja de agresión

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un hecho indignante se ha registrado en la Provincia Constitucional del Callao, luego de que una madre de familia junto a su bebé recién nacida fue detenida tras sufrir agresión por parte de su expareja.

Madre de familia es agredida por expareja

Pese a que la mujer contaba con medidas de protección vigentes, quedó recluida en la Comisaría del Callao, tras denunciar al hombre que la agredió en plena vía pública.

De acuerdo a un informe e imágenes vertidas por Latina Noticias, la víctima de 28 años procedía a recoger a su hija de la casa de la madre del agresor, este se encontraba en compañía de su progenitora y de su primogénita.

Cuando la fémina desciende de un automóvil para recuperar a la menor de edad, es la madre de su expareja quien se la entrega en brazos. Y tras ello, el hombre irrumpe y corre velozmente para agredir a la mamá de su hija.

Queda detenida en comisaría

El atacante tenía a la menor en su domicilio el último viernes 31 de octubre y fue la abuela quien quedó como responsable de su cuidado porque le correspondía por acuerdo familiar.

En las imágenes difundidas, el agresor se dirige abruptamente hacía la madre de su hija, cuando esta se encontraba ingresando a una unidad móvil, pese a que la víctima intenta defenderse con su píerna y tratando de alejarlo a fin de proteger a su bebé, este continuó golpeándola pese a la presencia de la menor.

Cabe resaltar que, este violento episodio también involucró a una amiga de la fémina quien grabó con su celular todo lo que realizó la expareja de la madre de familia. Tras la agresión ambos fueron derivados a pasar el examen médico legal.

El informe encontró que el hombre presentaba mayores signos de violencia por lo que la mujer quedó detenida en la dependencia policial en la que pasó toda la noche en compalía de su bebé. Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables intervino en la defensa legal de esta joven madre que hasta el mediodía aún estaba recluida.

En síntesis, una madre de familia junto a su bebé en brazos quedó detenida en la Comisaría del Callao, tras haber denunciado a su expareja de haberla agredido pese a que contaba con medidas de protección vigentes. La mujer pasó toda una noche detenida con su bebé en brazos e inclusive hasta al mediodía de este sábado 1 de noviembre permanecía en la dependencia policial.