¡Lamentable! Tres adolescentes mueren ahogadas al tomarse una foto en una cascada

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser un día de diversión, terminó en tragedia. Tres adolescentes perdieron la vida tras un trágico accidente mientras intentaban capturar un momento especial en medio de la naturaleza. Lo que comenzó como una salida recreativa entre amigas terminó en una escena de dolor, luego de que una simple fotografía se convirtiera en el detonante de una desgracia inesperada.

Adolescentes mueren por tomarse una foto

El hecho ocurrió en las cascadas de Malangummi, en el municipio de Ananthagiri, en la India, donde un grupo de cinco jóvenes disfrutaba de una excursión. En medio del paseo, las adolescentes decidieron acercarse a una zona cercana al río para tomarse una foto, sin imaginar el peligro que representaba el terreno.

Sin embargo, la superficie resbaladiza y la cercanía al caudal jugaron en su contra. De acuerdo con los reportes, tres de ellas perdieron el equilibrio y fueron arrastradas por la fuerte corriente. Aunque sus acompañantes intentaron reaccionar, la fuerza del agua hizo imposible un rescate inmediato.

Mientras dos de las jóvenes lograron ponerse a salvo, la tragedia se consumó rápidamente para las otras tres. Equipos de emergencia llegaron al lugar tras ser alertados, iniciando intensas labores de búsqueda que concluyeron con la recuperación de los cuerpos horas después del accidente.

Las autoridades señalaron que la falta de medidas de seguridad en la zona, como barreras de protección, habría influido en el desenlace. El caso fue registrado como un ahogamiento accidental y permanece en investigación, mientras familiares y comunidad lamentan profundamente la pérdida de tres vidas jóvenes.

VIDEO DE LA TRAGEDIA EN CASCADAS DE INDIA



Tres adolescentes murieron el 9 de abril en las cascadas Malangummi, en el distrito Alluri Sitharama Raju, estado de Andhra Pradesh.



De acuerdo con medios locales, cinco amigas visitaban el lugar después de presentar sus exámenes y... pic.twitter.com/1PyvLe0YTN — El Blog del Narco (@narcoblogger) April 10, 2026

¿Cómo prevenir accidentes en ríos y casacadas?

Para prevenir accidentes en ríos o cascadas, es fundamental mantener distancia de zonas resbaladizas y evitar acercarse demasiado al borde o a corrientes fuertes. Usar calzado antideslizante, no ingresar al agua sin conocer la profundidad y respetar las señalizaciones reduce significativamente el riesgo. Además, es importante no distraerse al tomar fotografías.

Asimismo, nunca se debe nadar solo ni en lugares desconocidos. Supervisar a menores, evitar el consumo de alcohol y mantenerse atento a cambios en el caudal son claves. La prevención y la prudencia pueden marcar la diferencia entre un momento de recreación y una tragedia.

No cabe duda que, la tragedia deja una profunda reflexión sobre los riesgos en espacios naturales sin protección. Un momento de diversión terminó en pérdida irreparable, recordando la importancia de la prevención. Las autoridades continúan investigando, mientras las familias enfrentan el dolor de una despedida inesperada que enluta a toda una comunidad.