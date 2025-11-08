Voraz incendio se registró en almacén de Lurigancho-Chosica: Siniestro fue controlado por bomberos

08/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio de gran magnitud se registró la noche del 7 de noviembre en la zona de La Florida de Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho-Chosica, movilizando a decenas de bomberos. Según los primeros reportes, el fuego habría iniciado en una fábrica y almacén de plásticos, lo que provocó una rápida expansión de las llamas.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar una densa columna de humo que ascendía sobre la zona. El siniestro fue catalogado como código 3, debido a su intensidad y a la extensión del área afectada. Los residentes expresaron su preocupación al notar que el fuego alcanzó estructuras cercanas a la avenida principal del sector.

El incendio generó inquietud y alarma vecinal, mientras los equipos de emergencia se desplazaban a la zona. Las sirenas de los camiones y ambulancias se escucharon por toda la avenida La Florida, indicando la llegada de más compañías especializadas que se sumaron a las labores de contención.

Despliegue de los bomberos y primeras acciones

Hasta el lugar arribaron 19 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, entre ellas las M115-1, M32-1, M96-1, M115-2, M127-1, M2-1, CIST-21, CIST-11, AMB236-2, RESLIG-236, RES-169 y PLT-11. Los efectivos evaluaron los accesos y coordinaron rutas seguras de ingreso para controlar las llamas.

Testigos relataron que el fuego se originó en el interior del inmueble y rápidamente alcanzó niveles superiores, consumiendo gran parte de la estructura. Las autoridades aún no confirman la causa del siniestro, pero se presume que afectó una planta de materiales plásticos.

Los vecinos compartieron videos donde se aprecia la intensa humareda y el resplandor de las llamas, que podían verse desde distintos puntos de Huachipa. Ante la magnitud del fuego, varias familias decidieron mantenerse alertas y preparadas para evacuar si fuera necesario.

Recomendaciones ante un incendio

El Cuerpo General de Bomberos del Perú recuerda a la ciudadanía mantener la calma en situaciones de emergencia. Es fundamental activar la alarma contra incendios, llamar al número 116 y proporcionar la dirección exacta del siniestro.

Se recomienda evacuar el espacio por las rutas establecidas, sin utilizar ascensores, y dirigirse a un punto seguro. Si el fuego es pequeño y se dispone de un extintor, se puede intentar controlarlo; de lo contrario, se debe evacuar inmediatamente.

En caso de quedar atrapado, se aconseja cerrar las puertas, colocar trapos húmedos en las rendijas y pedir ayuda desde una ventana. Además, no se debe regresar al inmueble hasta que las autoridades lo autoricen.

Para conocer más sobre medidas de prevención y protocolos ante emergencias, los ciudadanos pueden visitar el portal oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) en www.indeci.gob.pe