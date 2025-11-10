Huancayo: Serenazgo captura a dos presuntos ladrones tras persecución en motocicleta en San Carlos

10/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una rápida intervención, el personal de serenazgo de Huancayo logró capturar a dos presuntos delincuentes que minutos antes habían robado un celular a bordo de una motocicleta en el sector de San Carlos.

El hecho ocurrió alrededor de las cinco de la tarde, cuando un joven pidió auxilio tras ser víctima de un robo. Según los testigos, el afectado gritó pidiendo ayuda mientras los delincuentes huían a toda velocidad, lo que alertó de inmediato a los agentes del serenazgo que patrullaban por la zona.

Los serenos no dudaron en iniciar una persecución a lo largo de varias cuadras, siguiendo a los sospechosos por calles y pasajes del sector. La rápida respuesta de los agentes municipales fue clave para impedir que los individuos escaparan del área urbana y se perdieran entre las vías de acceso al distrito.

Durante la persecución, los uniformados utilizaron la sirena y las luces del patrullero para advertir a los vecinos y solicitar que despejaran el camino. Este trabajo coordinado permitió mantener la visual de los sospechosos en todo momento, reduciendo las posibilidades de fuga.

Apoyo policial y cerco a los delincuentes

Después de varios minutos de seguimiento, los serenos lograron acorralar a los presuntos ladrones en los pasajes Lilies y Sauces, una zona residencial del mismo sector. Los sujetos, al verse acorralados, abandonaron la motocicleta y el celular sustraído, intentando escapar a pie.

Sin embargo, la llegada oportuna del Puesto de Auxilio Rápido de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió reforzar el operativo y asegurar el arresto de los implicados. Los agentes policiales y el serenazgo actuaron de manera conjunta y coordinada, logrando reducir a los sospechosos sin que se produjeran enfrentamientos ni daños a terceros.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Ramos Paucas, de 24 años, y John Torres Obregón, de 25, ambos con antecedentes policiales por delitos similares.

Según fuentes del serenazgo, estos sujetos habrían participado en otros robos cometidos bajo el mismo modus operandi, utilizando motocicletas para huir rápidamente del lugar del crimen.

La motocicleta fue incautada y el teléfono celular recuperado fue entregado a su propietario, quien agradeció la intervención de las autoridades. Vecinos del lugar destacaron la eficiencia del trabajo conjunto entre serenazgo y Policía Nacional, señalando que este tipo de acciones contribuyen a mejorar la seguridad y reducir la delincuencia local.

Traslado a la comisaría y reacción ciudadana

Posteriormente, los dos intervenidos fueron trasladados a la Comisaría de Huancayo, junto con la motocicleta y el celular recuperado, para continuar con las diligencias de ley.

En la dependencia policial, los agentes realizan las investigaciones correspondientes para determinar si los detenidos estarían implicados en otros robos ocurridos en la zona.

El serenazgo informó que mantendrá los patrullajes preventivos y las rondas de vigilancia, especialmente en puntos donde se han reportado actos delictivos en las últimas semanas.

De igual forma, se exhortó a los ciudadanos a denunciar cualquier hecho sospechoso que ayude a fortalecer las acciones de seguridad.

Por su parte, los vecinos del sector de San Carlos resaltaron la valentía y rapidez del personal de serenazgo, que actuó sin dudar para detener a los presuntos delincuentes. Aseguraron que la presencia constante de las unidades de patrullaje brinda mayor tranquilidad a los residentes, sobre todo en horarios de alta circulación peatonal.

En síntesis, dos jóvenes con antecedentes policiales fueron capturados por serenazgo y la Policía Nacional en Huancayo, luego de robar un celular a bordo de una motocicleta. La persecución, que se extendió por varias cuadras, permitió recuperar los objetos sustraídos y evitar la huida de los sospechosos.