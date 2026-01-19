Identifican a mujer hallada sin vida en colchón por tatuaje en el brazo: Era ecuatoriana y madre de familia

19/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La identidad de la mujer hallada sin vida al interior de un colchón fue revelada tras pasar los exámenes de necropsia. Se trataría de una ciudadana ecuatoriana y madre de familia de cuatro hijos cuyo tatuaje en el brazo ayudaron a revelar su identificación.

Identifican a mujer hallada en colchón

El macabro crimen encontrado en San Martín de Porres cuenta con nuevos avances. Según reveló el medio Buenos Días Perú la víctima fue identificada con el nombre de Jenniffer Lisbeth Mendoza, una joven mujer de nacionalidad ecuatoriana que habría llegado al país con el fin de mejorar su calidad de vida.

De acuerdo a las declaraciones de quien sería su pareja, Mendoza le comentó sobre una supuesta oportunidad laboral que encontró en la capital lo que la motivó a viajar desde la provincia de Guayas, en Ecuador, hacia Tumbes.

Al cruzar hacia el territorio peruano, la mujer habría abordado un vuelo con destino hacia Lima, donde llegó para iniciar con la propuesta de trabajo. La pareja de la víctima informó que llegó el 11 de enero al Perú y desde ese momento, perdió contacto con la mujer.

Fue su pareja quien reconoció que los tatuajes que tenía en el brazo sería la de Jennifer Lisbeth, debido a que él también cuenta con un tatuaje similar con el nombre de la víctima.

Notablemente afectado, su pareja indicó que viajará hacia Lima por el terrible crimen y reveló que no cuenta con los recursos económicos para enfrentar los gastos.

Prisión preventiva para mototaxista implicado

El Poder Judicial dictaminó prisión preventiva por nueve meses en contra del mototaxista que trasladó el cuerpo de la víctima hacia el descampado ubicado entre la intersección de la avenida Naranjal y Pacasmayo, en San Martín de Porres.

El sujeto identificado como Darwin Cruz Vásquez (43) esta imputado por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de la madre de familia ecuatoriana.

Gracias a las imágenes registradas por cámaras de seguridad, se logró identificar el recorrido de la mototaxi usada durante la mañana del jueves 15 de enero. Tras realizar el seguimiento, se capturó en flagrancia al conductor del vehículo menor.

Según refirió el detenido, este habría sido contratado para desechar el colchón y negó conocer la existencia del cuerpo de la mujer. Sin embargo, en las imágenes se muestra su actitud sospechosa por cubrir la placa del mototaxi que manejaba.

