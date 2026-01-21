RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Crimen
Criminalidad no cesa

La Victoria: Asesinan de al menos seis disparos a jalador en grifo de la avenida México

Sujetos armados acabaron con la vida de un jalador en un grifo de la avenida México. La Policía no descarta que el móvil del crimen esté vinculado a un posible ajuste de cuentas.

Asesinan de al menos seis disparos a jalador en grifo de la Av. México (Foto: Composición Exitosa)

21/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 21/01/2026

La ola de violencia en Lima, en pleno estado de emergencia, no cesa. Delincuentes dispararon al menos seis veces contra un jalador en el distrito de La Victoria, causándole la muerte de manera inmediata. 

Acribillan a balazos a jalador en La Victoria

El distrito de La Victoria fue escenario de un nuevo acto de sicariato durante la madrugada de este miércoles 21 de enero, cuando un hombre fue acribillado justamente frente a un grifo ubicado en la cuadra 2 de la avenida México.

De acuerdo a testigos, la víctima mortal, que se desempeñaba como jalador de algunos colectivos, se encontraba sentada tomando desayuno en la vía pública muy cerca del cruce con la avenida Manco Cápac, al promediar las 5 de la mañana.

Acto seguido, de manera impronta, se aparecieron dos sujetos armados a bordo de una moto lineal y sin mediar palabra abrieron fuego hasta en reiteradas  oportunidades antes de emprender una huida con dirección hacia la avenida Aviación, que fue grabada por personas que se encontraban en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar del asesinato se apersonaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) quienes acordonaron el área en la que confirmaron el hallazgo de al menos ocho casquillos de balas.

Pese a que las investigaciones aún se encuentran en curso, las autoridades no descartan que este crimen estpe vinculado 

No es la primera vez que ocurren este tipo de hechos

Cabe resaltar que esta no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos delictivos relacionados con personas que se desempeñan como jaladores o colectiveros. Recordemos que en este mismo punto del hecho de sangre, específicamente el 8 de enero del año pasado, fueron asesinados dos varones que se encontraban en un vehículo, al frente de un grifo.

Posteriormente, la tarde de un sábado de abril del 2025, otro colectivero fue asesinado con caraterísticas similares también muy cerca a un grifo evidenciando de esta forma la concurrencia de estos crímenes en La Victoria.

Un nuevo acto de criminalidad se registró en el distrito de La Victoria, en el que sujetos armados, aparentemente a bordo de una mesa, dispararon a quemarropa contra un jalador que se encontraba tomando desayuno en un grifo de la avenida México.

