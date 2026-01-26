Ancón: Extorsionadores detonan artefacto explosivo contra vivienda de una empresaria

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Extorsionadores detonaron un potente artefacto explosivo en la fachada de la vivienda de una empresaria en el asentamiento humano San Francisco en el distrito de Ancón.

Criminales se acercaron a la víctima mediante mensajes de texto exigiendo el cobro de un cupo para continuar laborando. Como represalia ante su negativa, lanzaron un artefacto explosivo contra su casa.

Detonan explosivo contra vivienda de empresaria

Alrededor de las 11:45 de la noche del domingo 25 de enero, dos criminales a bordo de una motocicleta llegaron hacia la puerta principal de la vivienda de una empresaria.

Tal como se ha observado en otros ataque extorsivos, el copiloto descendió del vehículo y se acercó hacia el inmueble para dejar el artefacto explosivo con el fin de amedrentar a la comerciante.

En tan solo segundos, los criminales huyeron mientras que al mismo tiempo el artefacto explosivo explotó afectando a los integrantes del hogar.

Producto del ataque, dos menores que se encontraban descansando fueron afectados. "Se encuentran en la clínica porque han entrado en un cuadro de shock", expresó la comerciante agraviada.

Entre las afectaciones a la vivienda ocasionó que dos ventanas terminen completamente destruidas; los restos se desplegaron hasta la vía. El ataque afectó la tranquilidad de los vecinos de la zona.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron hacia el lugar para evaluar el daño y neutralizar cualquier residuo del artefacto.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En Ancón, extorsionadores detonaron un potente explosivo en el frontis de la vivienda de una empresaria.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/ZM5dLWXBDh — Exitosa Noticias (@exitosape) January 26, 2026

Recibió mensaje extorsivo previo al ataque

La víctima, que se dedica al rubro de paseos turísticos en yate, indicó que previo al ataque los extorsionadores le escribieron cuatro días antes amenazando contra su vida y la de su familia.

Además, señalaron que ahora este grupo familiar pasaría a "ser protegidos" por los criminales; de lo contrario, colocarían dinamita en su hogar. La advertencia fue cumplida por los extorsionadores.

La empresaria precisó que si bien recibieron la amenaza, no les habían precisado el cobro . "A nosotros nunca nos han pedido un monto, es la primera vez que nos hacen esto", refirió.

La dueña de la vivienda informó que los sujetos ya habían realizado un seguimiento a la casa afectada, tal como le refirieron vecinos de la zona. Ante ello, señaló que la zona cada vez se ha vuelto más insegura de habitar.

Los ataques criminales continúan a nivel nacional. La vivienda de una empresaria ubicada en Ancón fue atacada por criminales luego de que lancen un artefacto explosivo. Producto del ataque, dos personas recibieron atención médica por el impacto emocional.