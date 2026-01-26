Tumbes: Delincuentes arrojan dinamita contra tienda y exigen el pago de S/20 mil a comerciante

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Las amenazas contra comerciantes a nivel nacional no paran. En Tumbes, una banda criminal exige el pago de S/20 mil a una comerciante de una tienda para que pueda continuar con su negocio. Como represalia, lanzaron una dinamita en contra del establecimiento.

Lanzan dinamita contra tienda

En el barrio de Pampa Grande, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hacia el exterior del negocio de una de sus víctimas con un objetivo muy claro: intimidarla.

Para ello, uno de los criminales se acercó hacia la fachada del local y encendió un explosivo en la puerta del negocio. El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia del mismo establecimiento, video que será clave para identificar a los involucrados.

En la imagen se observa que el sujeto usa una polera con capucha y lleva en manos un paquete donde llevaba el explosivo. Debido a que el hecho ocurrió durante la madrugada, se observa poca presencia de transeúntes en la zona.

En menos de 15 segundos, el criminal posiciona el explosivo y huye del lugar junto con su cómplice sin paradero conocido. El móvil del ataque es la exigencia del pago de S/20 mil por parte de la dueña del local.

Llamadas extorsivas continúan

La identificación de los criminales aún no ha sido dada; sin embargo, en las imágenes proporcionadas por la víctima, se observaría con mayor precisión a los involucrados.

Ante el hecho, la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que ya habrían identificado a sospechosos de este reciente ataque ocurrido en Tumbes. Ello, debido a que la municipalidad de la jurisdicción ha proporcionado las imágenes para realizar el seguimiento correspondiente.

La negociante afectada reconoce que si bien ha solicitado ayuda a las autoridades, lo que precisa son "hechos y no palabras" para dar con la captura de los criminales que impiden pueda continuar con su negocio.

"Esto aterra a la familia, esto es horrible, a nadie se lo deseo. Que la Policía haga lo suyo", indicó para Exitosa.

La víctima se está haciendo cargo de los daños causados en su establecimiento: la puerta y protector del negocio quedaron afectados tras haber dejado el explosivo cerca de la entrada del local.

Luego de la explosión, los criminales han continuado exigiendo mediante llamadas telefónicas que el pago del cupo sea entregado. Ante ello, la dueña hizo el llamado para que autoridades se encarguen del asunto.

