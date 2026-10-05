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Desgarradora escena

Famosa cantante peruana descubre en vivo que su novio le fue infiel y lo bota de su casa: "¡Te vas!"

Una cantante peruana vivió un inesperado momento durante una transmisión en vivo al descubrir mensajes que confirmarían que su novio le fue infiel. Sin pensarlo dos veces, decidió botarlo de su casa.

Handa descubre que su novio le fue infiel
Handa descubre que su novio le fue infiel (Composición Exitosa)

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 05/10/2026

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Handa atravesaba una tranquila transmisión en TikTok cuando terminó encontrándose con una situación que no esperaba. La famosa cantante peruana descubrió en vivo que su novio le fue infiel y, entre lágrimas, terminó enfrentándolo y pidiéndole que saliera de su casa.

Handa descubre supuesta infidelidad

Todo ocurrió mientras Handa conversaba con sus seguidores durante una transmisión en vivo en TikTok. La artista pop urbano reproducía música cuando, inesperadamente, encontró mensajes de su pareja, Gio, con otra mujer.

@el_nickkk30 #carlitostv #zbcxya #zully #chisme ♬ Otra Noche de Llorar - Mon Laferte

La situación tomó por sorpresa a la cantante, quien quedó atónita al leer las conversaciones y rápidamente comenzó a llorar frente a sus seguidores. En medio de la confusión, Handa empezó a relacionar los mensajes con otros detalles que había conocido previamente.

"Es increíble. No lo puedo creer. Sí, él fue a otro lugar... Ahora entiendo, porque la chica pudo verlo. Aquí comentan que se fueron a las 10 y él no estaba. ¡Dios mío!", exclamó durante el live.

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Pero eso no fue todo. Handa aseguró que, según lo que estaba descubriendo en ese momento, esta no sería la primera vez que Gio le habría sido infiel. La transmisión, que inicialmente era un espacio para conversar con sus seguidores, terminó convirtiéndose en una escena completamente inesperada.

Handa echa a su pareja de casa

Mientras la cantante continuaba afectada por lo ocurrido, Gio apareció durante la transmisión. Handa, visiblemente alterada y entre lágrimas, decidió enfrentarlo y tomó una contundente decisión: echarlo de su casa.

"¡Sal de mi casa! No me iré, te vas tú! Maldita sea, lo sabía. Ya borraste a Soy Diana, la que iba al hotel... No me importa ya", le recriminó Handa.

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De acuerdo con la información compartida durante el live, Gio negó las acusaciones. Sin embargo, la cantante mantuvo su posición y le dejó claro que ya no quería que permaneciera en su casa.

Tras lo ocurrido, Handa volvió a pronunciarse a través de sus redes sociales. La artista publicó una imagen en Instagram en la que dejó claro que continúa afectada por la situación y agradeció las muestras de preocupación que recibió de sus seguidores. 

"Quiero agradecer de corazón los miles y miles de mensajes que he recibido estos días. (...) No saben cuánto significa para mí sentir tanto cariño y apoyo en un momento así", expresó.

Así, Handa descubrió en vivo mensajes que relacionó con una presunta infidelidad de su novio Gio y terminó echándolo de su casa durante la transmisión. La cantante peruana, todavía afectada por lo ocurrido, agradeció el respaldo de sus seguidores.

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