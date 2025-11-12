Callao: Delincuentes disparan contra joven de 19 años mientras cenaba en un chifa

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

La avenida Pérez Salmón ha sido escenario de dos ataques criminales en los últimos días a pesar de que el Callao se encuentra bajo estado de emergencia. Esta vez, tres presuntos sicarios dispararon sin reparo alguno contra un chifa ubicado en dicha avenida de la urbanización Juan Pablo II dejando a un comensal de solo 19 años herido.

Joven de 19 años resulta herido tras ataque a balazos a Chifa

El reloj estaba a punto de dar las 9 de la noche del último martes 11 de noviembre cuando cuatro clientes se encontraban ingiriendo alimentos en este local de comida china. En ese momento, tres delincuentes aparecieron frente al establecimiento tras llegar a bordo de dos motos lineales.

Los criminales les importó poco que dentro hubiera comensales y realizaron una serie de disparos que impactaron en Alexander Piero De La Cruz de solo 19 años. De inmediato, los demás presentes llamaron de inmediato a emergencias para que se hagan presente en la escena.

De inmediato, el joven fue llevado al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica. Según se pudo conocer, el herido presenta un orificio de bala de entrada y salida en el pectoral derecho, además de que su muslo izquierdo también fue afectado por una de las balas.

Un joven de 19 años fue atacado mientras cenaba en un chifa ubicado en la avenida Pérez Salmón, en el Callao. El muchacho resultó herido y fue trasladado de inmediato al hospital Daniel Alcides Carrión.



Por suerte, De la Cruz se encuentra estable y viene recuperándose de sus heridas. Mientras que el chifa, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar para dar inicio a las diligencias de rigor.

Asesinan a chofer de combi en el Callao

Como se indicaba líneas más arriba, la avenida Pérez Salmón fue escenario de otro hecho delictivo días atrás en pleno estado de emergencia. El último lunes, un chofer de combi que cubre la ruta Cercado de Lima al Callao, perdió la vida tras ser atacado a balazos por dos sicarios.

De acuerdo a los primeros reportes de la PNP, uno de los atacantes fingió ser un pasajero haciendo parar la unidad. Una vez que el vehículo se detuvo, el otro criminal disparó sin reparo alguno contra este hombre de nacionalidad venezolana que no resistió a los impactos y murió en lugar.

