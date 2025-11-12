Los Olivos: Sujetos acaban con la vida de un motociclista en pleno estado de emergencia

12/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

El estado de emergencia decretado por el gobierno de José Jerí parece no dejar los resultados esperados. Específicamente, en Los Olivos se ha reportado la muerte de una hombre de 33 años a manos de un sicario que lo interceptó para luego huir a bordo de una moto lineal.

Motociclista es asesinado por sicarios en Los Olivos

El hecho se dio sobre la noche de este último martes en el parque Inmaculada Concepción de la urbanización Prolima. Cerca de las 9, vecinos escucharon más de 5 disparos los cuales impactaron contra el cuerpo de Dick Jonathan Rojas Villegas de 33 años quien se encontraba al lado de su motocicleta.

De acuerdo a los testigos, la víctima cayó tendido al pavimento por lo que los testigos alertaron rápidamente a las autoridades. Luego de unos minutos, personal médico y de la Municipalidad de Los Olivos acudieron al llamado encontrándolo aún con signos de vida.

Sin embargo, con el correr de los minutos el joven no resistió por lo que perdió la vida en el pavimento. Según los vecinos, el hombre responsable de este ataque huyó en dirección a la avenida Canta Callao hasta perder el rastro.

Lo curioso de este hecho fue que minutos después del atentado, un grupo de efectivos de el Ejército del Perú llegaron hasta el lugar de los hechos para formar un perímetro mientras que se daban inicio a las pesquisas de rigor.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | A pesar de la declaratoria del estado de emergencia, delincuentes acabaron con la vida de un motociclista en el distrito de Los Olivos. Vecinos alertaron a las autoridades del hecho.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/bxpuLf0cK0 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 12, 2025

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de criminalística del Ministerio Público comenzaron las investigaciones procediendo a ubicar y recoger los casquillos de bala. De acuerdo a las autoridades, el móvil de este asesinato se habría dado por un presunto ajuste de cuentas o por un nuevo caso de extorsión.

Cuenta con antecedentes y vínculos con bandas criminales

Sobre las primeras horas de la mañana de este miércoles, la Fiscalía ordenó el levantamiento del cuerpo y fue llevado a la morgue de Lima para la autopsia de rigor. Otro hecho que fue revelado por la policía es que la víctima tendría antecedentes, además de vínculos con bandas criminales lo que reforzaría aún más la hipótesis de que su asesinato se habría dado por un ajuste de cuentas.

De esta manera, un joven de 33 años fue asesinado de más de cinco balazos en la zona de Prolima en Los Olivos por un sujeto que huyó con sentido a la avenida Canta Callao y en pleno estado de emergencia.