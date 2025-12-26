Encuentran sin vida a Javier Arce Urrea, exdirector de la UGEL Loreto-Nauta

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

En Iquitos, encontraron sin vida al exdirector de la UGEL Loreto-Nauta, Javier Arce Urrea, al interior de su domicilio. De acuerdo a la información brindada por sus familiares, habrían sospechosos al interior del domicilio por lo que indican que se trataría de un crimen.

Encuentran sin vida a exdirector de UGEL

Este 26 de diciembre, se encontró sin vida al exdirector de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) en la provincia de Loreto-Nauta, Javier Urrea Arce.

La vivienda se encuentra en la Villa Petro Perú en Loreto donde se halló la escena de un aparente crimen, según denuncian públicamente los allegados al exdirector de UGEL.

Al lugar llegaron personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística para realizar las diligencias necesarias del caso, recojo de evidencias, entre otros.

El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para realizar la necropsia de ley para determinar la causa de la muerte de la exautoridad educativa.

Familiares sospechan de un crimen

Los familiares fueron quienes encontraron el cuerpo del exdirector al interior de la vivienda. Según informaron, hallaron al hombre sin vida rodeado de un charco de sangre, elevando la hipótesis de crimen.

Según la información recogida por Exitosa Iquitos, un testigo señaló que alrededor de las 2:00 de la mañana de este viernes escuchó una pelea entre dos personas.

De acuerdo a la información brindada, Urrea Arce habría sido un vecino reservado con los otros habitantes y no se conocería con detalles las personas que habitaban con él.

Sin embargo, de acuerdo a la información familiar, refieren que habrían personas sospechosas que vivían al interior de la vivienda habitada por el fallecido.

La Policía Nacional y la Fiscalía se encuentran investigando el caso para realizar una verdadera investigación en el caso y hallarla a los verdaderos responsables del presunto crimen.