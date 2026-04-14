Ataque a balazos contra empresa "La Uvita" en Comas: Extorsionadores disparan contra local por cobro de cupos

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La delincuencia en Lima Norte ha escalado niveles alarmantes tras el reciente atentado contra la empresa de transportes La Uvita en Comas. Sujetos armados dispararon contra la oficina administrativa, sembrando el terror entre los trabajadores y vecinos de la zona de Santa Luzmila.

Extorsión y disparos en Santa Luzmila

El ataque ocurrió cuando criminales a bordo de una motocicleta llegaron hasta el establecimiento para abrir fuego. Los proyectiles impactaron directamente en las lunas y paredes del local, dejando evidencias claras de un acto de amedrentamiento criminal muy grave.

Los delincuentes huyeron rápidamente del lugar aprovechando la poca vigilancia policial en este sector de Comas durante la noche. Este suceso ha generado gran preocupación en el gremio de transportistas, quienes se sienten desprotegidos ante el avance impune de estas organizaciones criminales organizadas.

"Nosotros solo queremos trabajar en paz, pero estas mafias no nos dejan vivir tranquilos", mencionaron algunos de los testigos. El ataque a balazos contra la empresa de transportes La Uvita en Comas representa un desafío directo a las autoridades que patrullan la zona norte.

Agentes hicieron las pericias del caso.

Inseguridad desbordada en el transporte público

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar para recoger los casquillos de bala e iniciar las investigaciones correspondientes de ley. Se sospecha que este acto violento responde a una represalia por la negativa de los dueños de la empresa a pagar cupos semanales.

Los trabajadores administrativos señalaron que ya habían recibido amenazas previas a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas de números desconocidos. El clima de tensión es constante, ya que temen que los conductores sean los próximos blancos de estos ataques en las rutas.

"Es imposible seguir operando si nuestra vida corre peligro cada vez que salimos a las calles de la capital", afirmaron. El ataque a balazos contra la empresa de transportes La Uvita en Comas es un ejemplo de la crisis de seguridad actual en Lima.

Esta situación se suma a una angustiante cadena de atentados que mantiene en vilo a las líneas de buses en distritos bajo emergencia. Aunque vemos militares en las avenidas, las bandas de extorsionadores siguen moviéndose con total libertad y crueldad por los barrios más alejados.

Finalmente, los representantes del sector exigen medidas drásticas y mayor presencia de inteligencia policial para desarticular a estas bandas criminales activas. El ataque a balazos contra la empresa de transportes La Uvita en Comas debe ser investigado profundamente para evitar que más vidas se pierdan.