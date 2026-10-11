Crimen en Chorrillos: investigan la muerte de niño de un año y medio en casa del asentamiento Vista Alegre de Villa

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un menor de apenas un año y medio fue hallado sin vida durante la noche del sábado en un inmueble del asentamiento humano Vista Alegre de Villa. Autoridades llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes en este sector del distrito de Chorrillos y proceder con el levantamiento de los restos.

Ante ello, los agentes de la Policía Nacional y los representantes del Ministerio Público acudieron rápidamente al sitio. La madre quedó en custodia policial mientras avanzan las investigaciones para conocer con exactitud las causas de la muerte.

Ministerio Público inició investigaciones para el caso

Según informó la fiscal que estuvo presente en las diligencias, el cuerpo del pequeño presentaba lesiones. No obstante, la Policía Nacional llegó hasta la vivienda, ubicada en una esquina de la avenida Francisco Bolognesi, alrededor de las 10:00 p. m., tras recibir una alerta a través de la central de emergencia.

Según el reporte, el inmueble carece de puerta de entrada, vidrios en las ventanas y suministro de electricidad. Debido a estas deficiencias, el personal de la policía y del Ministerio Público se vio obligado a revisar el sitio alumbrándose únicamente con sus teléfonos móviles.

"Lo que se puede decir que es una muerte violenta y los hechos están siendo investigados. Eso es lo que les puedo decir y es un hecho muy lamentable. El Ministerio Público está disponiendo a las diligencias urgentes y necesarias para el establecimiento de los hechos y es lo que por el momento les puedo informar", mencionó la funcionaria para Panamericana TV.

Policía rescata a otros dos menores en el inmueble

Cabe mencionar que durante la intervención en el predio que era alquilado por la familia, los oficiales encontraron a otros dos niños. Los efectivos observaron un entorno de probable vulnerabilidad, por lo que las unidades de rescate de la PNP coordinaron el traslado inmediato para salvaguardar a las víctimas en Lima.

"Todos los días había llantos. Solo veíamos un ratito a unos niños en la puerta de su casa y después seguían llorando", dijo una vecina que vive cerca del inmueble.

En esa línea, según la información preliminar que manejan las autoridades competentes, los niños rescatados presentaban evidentes indicios de ataques físicos . Fueron puestos a disposición estatal para que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inicie los protocolos de protección y asigne a un tutor temporal.