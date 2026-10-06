Enfermera y exreina de belleza de 23 años fue encontrada muerta en su domicilio en Amazonas: su pareja fue detenida

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Las autoridades investigan el presunto feminicidio en Amazonas de Sharol Cortéz Cruz, una licenciada en enfermería de 23 años. La profesional fue hallada sin vida al interior de la vivienda que compartía con su pareja sentimental en la provincia de Bagua, generando profunda conmoción entre los vecinos de esa localidad.

Tras el levantamiento del cuerpo, la Policía Nacional procedió con la intervención del inmueble para recolectar las evidencias materiales. En el marco de estas diligencias iniciales, los agentes efectuaron la detención de Junior Rodríguez Arista, médico anestesiólogo y pareja de la víctima, como el principal sospechoso del caso.

Exigencia de peritajes toxicológicos y antecedentes familiares

Los familiares de la ex Miss Carnaval Bagua denunciaron ante las autoridades policiales la existencia de presuntas agresiones sistemáticas. Según la versión de su entorno cercano, estos episodios de violencia física y psicológica se habrían registrado de manera reiterada durante el año y medio de relación sentimental.

No obstante, la defensa legal de los deudos solicitó a los especialistas que se prioricen los exámenes toxicológicos de ley. Esta petición se debe a las graves afirmaciones de la familia respecto a una supuesta administración de sustancias sedantes contra la víctima, ocurrida presuntamente en las horas previas a su deceso.

Las instalaciones donde ocurrieron los hechos albergaban un consultorio médico en el primer piso, administrado por terceros, lo que añade mayores elementos a la investigación de las autoridades.

Cabe añadir que el esclarecimiento de este factor dependerá de los resultados que arrojen las muestras biológicas procesadas por el laboratorio de criminalística.

Los agentes del orden continúan recabando de manera exhaustiva los testimonios de los vecinos del edificio para reconstruir los acontecimientos previos al fatal desenlace. Los resultados de la necropsia y peritajes médicos serán los determinantes para confirmar de manera irrefutable o descartar la presencia y el uso de los mencionados fármacos.

Requerimientos judiciales

Por su parte, el Ministerio Público anunció que requerirá una audiencia judicial para definir formalmente la situación jurídica del imputado. El fiscal a cargo de la carpeta evalúa presentar ante el juzgado un pedido de detención preliminar por el plazo de siete días contra el sospechoso.

La eventual aprobación de esta medida restrictiva por parte del Poder Judicial permitiría asegurar la presencia del investigado mientras se completan las diligencias probatorias esenciales.

De manera paralela a las acciones legales, el Ministerio de la Mujer activó sus protocolos de atención inmediata mediante el Programa Nacional Warmi Ñan. Los especialistas de este sector vienen brindando atención psicológica y asistencia social a los familiares afectados durante el avance de las diligencias.

Los funcionarios acompañaron presencialmente a la familia en las instalaciones de la morgue central y facilitaron la orientación requerida para todos los trámites del sepelio.