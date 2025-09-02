Promesa incumplida y nuevo pedido de vacancia: Caso Estadio Maracaná

02/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde distrital de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa Vilca, se encuentra nuevamente en medio de la controversia. Su compromiso de retirar a los comerciantes que ocupan el estadio Maracaná, pactado para el 1 de setiembre, no se cumplió, y el recinto continúa siendo utilizado como mercado por centenares de vendedores.

¿Por qué el estadio Maracaná sigue ocupado?

La ocupación del estadio no solo limita su uso deportivo, sino que también genera desorden en los alrededores. Camiones y tráileres descargan productos de manera constante, bloqueando parcialmente la vía y afectando la circulación de vehículos y peatones.

El deterioro del estadio es evidente, el toldo principal presenta daños severos, los servicios higiénicos carecen de mantenimiento y las instalaciones muestran signos de abandono. El Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha solicitado en repetidas ocasiones la recuperación del espacio, mientras que la institución educativa Manuel Mendiburu sigue sin contar con áreas adecuadas para la práctica deportiva de sus estudiantes.

Por su parte, algunos comerciantes sostienen que no recibieron notificaciones formales de la municipalidad para abandonar el lugar. Cabe recordar que la feria se instaló en 2020, durante la pandemia, como alternativa económica para familias que buscaban subsistir en medio de la crisis sanitaria.

¿Qué otros cuestionamientos enfrenta el alcalde Cutipa?

Además del incumplimiento de la promesa de desalojo, el alcalde enfrenta un nuevo pedido de vacancia admitido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La denuncia, presentada por el ciudadano Raúl Mamani Jiménez, señala que la autoridad edil habría favorecido presuntamente a una empresa vinculada a un pariente cercano, lo que podría infringir la Ley Orgánica de Municipalidades.

No es la primera vez que Cutipa afronta este tipo de procesos. En 2024, tras una sesión de concejo que se extendió por casi dos horas, logró evitar ser vacado por la supuesta designación irregular de una gerente municipal. Sin embargo, la nueva acusación y la falta de soluciones respecto al uso indebido del estadio reavivan el debate sobre su gestión.

La ocupación del estadio Maracaná, sumada al deterioro de sus instalaciones y a la apertura de un nuevo proceso de vacancia, coloca nuevamente al alcalde Demetrio Cutipa en el centro de la controversia. El caso sigue en evaluación por las autoridades correspondientes, mientras vecinos y comerciantes esperan una decisión que defina el futuro del recinto deportivo y la estabilidad de la administración municipal.