Popular equipo de los 90 cerca de la Liga2: Reclamo en mesa le permitirá jugar final de la Copa Perú 2025

13/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En los años 90 un equipo de una ciudad de altura alcanzó su auge y se mantuvo en el Torneo Descentralizado por varias temporadas. Sin embargo, sus años de gloria pasaron y regresó al amateurismo, lo que podría cambiar de ganar la final de la Copa Perú 2025 y lograr el ascenso a la Liga2 de la próxima temporada.

¿Qué equipo podría conseguir el ascenso?

Se trata del Unión Minas de Pasco, popular equipo que tuvo presencia en la primera división peruana a finales de los 80, durante la década posterior y a inicios del nuevo milenio. Tras perder la final de la Zona Norte de la Copa Perú, una apelación ante ASA FC de Chancay por mala inscripción de dos jugadores, le permitió acceder a la definición del certamen.

Con un reclamo formal presentado ante la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado, presentaron pruebas, entre las que se encontraban documentos falsos de los jugadores Paulo Lovera Luna y Axel Gastelu Arce. Ambos se encontraban inscritos en el Club Juventud Huracán Porvenir de Supe, pero estuvieron alineados ante el 'rodillo minero'.

Esto lo respaldó la presidenta de la institución supana, Victoria Carhuachín, quien aseguró no haber extendido la documentación que acreditaba la liberación o desvinculación de ambos futbolistas. Esta violación a los requisitos de transferencia del torneo lo tomó en cuenta el cuadro 'minero'.

"Los futbolistas han pertenecido a mi institución desde el inicio del campeonato y jamás comunicaron su alejamiento. Si existe algún documento que respalde su desvinculación, este carecerá de veracidad y podría haber sido adulterado o falsificado", sostuvo Carhuachín en un comunicado.

Delgado de Unión Minas se pronunció

En diálogo con Exitosa, el delegado del Club Unión Minas, Gamaniel Giraldo, compartió detalles de la polémica generada tras el último partido ante ASA FC, mismo que llevó a la descalificación del último y le permitió al 'Rodillo Minero' llegar a disputar la final de la Copa Perú.

"Han estado actuando (los futbolista implicados) hasta la etapa distrital. Han sido inscritos, afiliados, bajo un certificado de transferencia de jugador recalcitrado. En ella, se nos confirma que esos jugadores no habían tenido documentos que los avale para retirarse de refuerzo a otra institución de su misma región", sostuvo el directivo.

Con esto, el Unión Minas, popular equipo de la década de los noventa, se ha metido en la final de la Copa Perú 2025, tras ganar un reclamo en mesa. La entidad pasqueña reclamó una mala inscripción de jugadores del ASA FC de Chancay.