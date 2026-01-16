Violento asalto en SJM: Balean a dos repartidores de delivery para robarles moto

16/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

En pleno estado de emergencia en Lima y Callao, los actos delictivos no cesan. Esta vez en el distrito de San Juan de Miraflores se ssucitó un violento asalto que acabó con dos trabajadores de delivery baleados.

Disparan a dos repartidores de delivery

Dos jóvenes que se desempeñan como repartidores de delivery motorizados, se encontraban estacionados en la calle 5 de la zona Manuel Scorza, en la anteriormente mencionada jurisdicción, cuando de pronto fueron sorprendidos por cuatro sujetos encapuchados.

De acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP), uno de los hampones sacó un arma y abrió fuego a quemarropa, sin mediar palabra, contra las víctimas. Tras el ataque, los tipos se llevaron uno de los vehículos menores y huyeron con rumbo desconocido.

Cabe mencionar que, los agraviados fueron identificados como Henry Mucha Dobladillo, de 25 años, y su amigo Derick Barrientos Huaytalla, de 23 años. Estos fueron auxiliados por un gruopo de personas que se encontraban en dicho lugar y, posteriormente, fueron trasladados de emergencia rumbo al hospital María Auxiliadora.

Al respecto del estado actual de la salud de los motorizados, sus familiares explicaron que aún permanecen luchando por sus vidas debido a que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del citado nosocomio.

La situación de los dos se torna como crítica por lo que los galenos han solicitado autorizaciones para nuevas operaciones porque los proyectiles recibidos han ocasionado lesiones de gravedad.

Vecinos exigen presencia de patrullaje y PNP captura a delincuentes

Por su parte, residentes de dicha zona de San Juan de Miraflores han condenado el hecho y han exigido la presencia de patrullaje debido a que no es la primera vez que ocurren este tipo de actos delictivos.

Vale subrayar que, agentes del Depincri San Juan de Miraflores capturaron a tres delincuentes implicados en este lamentable ataque a los trabajadores de delivery. Entre los intervenidos se encuentran dos menores de edad quienes tenían en su poder una de los motos que fue quitada a los repartidores.

Los delincuentes afirmaron que si bien se encontraban en el momento del ataque, señalaron como el único responsable al autor de los disparos. Y por el momento los tres permanecen en custodia policial.

