Crimen en el Rímac: Hombre terminó acribillado a balazos en mercado tras ser perseguido por delincuente

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La ola de criminalidad no cesa en la capital. Esta vez en el distrito del Rímac un hombre perdió la vida a balazos a manos de dos desconocidos en el interior de un reconocido mercado de la zona.

Arrebatan la vida a hombre en el Rímac

El último lunes 19 de enero, en la cuadra 5 del jirón Perricholi, en el distrito del Rímac, un hombre fue acribillado a balazos tras ser perseguido por un delincuente. El hecho de sangre se suscitó en el interior de un mercado llamado Cooperativa Trébol.

En su intento de huir de su atacante la víctima ingresó al centro de abastos para poder salvar su vida, sin embargo, terminó cruelmente asesinado, de acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Adicionalmente, según los testigos este crimen se produjo cuando el occiso, identificado como Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, se encontraba reunido con un grupo de amigos en exteriores de un establecimiento comercial cuando de manera intempestiva se apareció un sujeto a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra abrió fuego a quemarropa contra el varón.

Pese a buscar salvaguardar su integridad, Carhuaz Ramírez fue alcanzado por los proyectiles de su atacante dentro de las instalaciones del recinto ante la mirada de comerciantes y clientes. Por su parte, la Policía detalló que en el lugar de los hechos se hallaron más der 10 casquillos de bala evidenciando la ferocidad de este crimen.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Un hombre murió tras ser baleado dentro del mercado Cooperativa El Trébol, en la zona de Caquetá, Rímac, provocando pánico entre comerciantes y clientes.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/UKTMuHDySy — Exitosa Noticias (@exitosape) January 20, 2026

Vecinos denuncian inseguridad ciudadana

Cabe mencionar que, tras la ráfaga de disparos, los testigos ayudaron de inmediato al agraviado subiéndolo a un mototaxi para derivarlo al hospital Cayetano Heredia, pero los médicos de turno indicaron que el cuerpo no resistió confirmando de esta manera el deceso.

Por su parte, el asesino huyó raudamente con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice. En tanto, los residentes de la zona han manifestado su total indignación por la falta de presencia policial, pese a que a solo pocas cuadras se encuentra la sede de la Dirincri del Rímac.

El distrito del Rímac vivió un crimen en el interior del mercado Cooperativa El Trébol en el que un hombre perdió la vida a balazos a manos por un sicario que lo perseguía. Todo inició cuando el delincuente abrió fuego a quemarropa contra su víctima cuando estaba con sus amigos, en su intento de salvar su vida inrgesó al centro de abastos.