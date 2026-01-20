RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Crimen
Lamentable hecho

Crimen en el Rímac: Hombre terminó acribillado a balazos en mercado tras ser perseguido por delincuente

Un sujeto arrebató la vida de un hombre a balazos en el mercado Cooperativa El Trébol en el distrito del Rímac. Su atacante lo persiguió y la víctima buscó salvarse ingresando al centro de abastos.

Hombre es acribillado a balazos en mercado Cooperativa El Trébol
Hombre es acribillado a balazos en mercado Cooperativa El Trébol (Foto: Composición Exitosa)

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen / Actualizado al 20/01/2026

Síguenos en Google News Google News

La ola de criminalidad no cesa en la capital. Esta vez en el distrito del Rímac un hombre perdió la vida a balazos a manos de dos desconocidos en el interior de un reconocido mercado de la zona.

Arrebatan la vida a hombre en el Rímac

El último lunes 19 de enero, en la cuadra 5 del jirón Perricholi, en el distrito del Rímac, un hombre fue acribillado a balazos tras ser perseguido por un delincuente. El hecho de sangre se suscitó en el interior de un mercado llamado Cooperativa Trébol.

En su intento de huir de su atacante la víctima ingresó al centro de abastos para poder salvar su vida, sin embargo, terminó cruelmente asesinado, de acuerdo a información de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Adicionalmente, según los testigos este crimen se produjo cuando el occiso, identificado como Jimmy Anderson Carhuaz Ramírez, se encontraba reunido con un grupo de amigos en exteriores de un establecimiento comercial cuando de manera intempestiva se apareció un sujeto a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra abrió fuego a quemarropa contra el varón.

Pese a buscar salvaguardar su integridad, Carhuaz Ramírez fue alcanzado por los proyectiles de su atacante dentro de las instalaciones del recinto ante la mirada de comerciantes y clientes. Por su parte, la Policía detalló que en el lugar de los hechos se hallaron más der 10 casquillos de bala evidenciando la ferocidad de este crimen.

Identifican a mujer hallada sin vida en colchón por tatuaje en el brazo: Era ecuatoriana y madre de familia
Lee también

Identifican a mujer hallada sin vida en colchón por tatuaje en el brazo: Era ecuatoriana y madre de familia

Vecinos denuncian inseguridad ciudadana

Cabe mencionar que, tras la ráfaga de disparos, los testigos ayudaron de inmediato al agraviado subiéndolo a un mototaxi para derivarlo al hospital Cayetano Heredia, pero los médicos de turno indicaron que el cuerpo no resistió confirmando de esta manera el deceso.

Por su parte, el asesino huyó raudamente con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta en la que lo esperaba su cómplice. En tanto, los residentes de la zona han manifestado su total indignación por la falta de presencia policial, pese a que a solo pocas cuadras se encuentra la sede de la Dirincri del Rímac.

Nuevo atentado contra transportistas: Delincuentes disparan contra bus de la empresa Cinco Estrellas
Lee también

Nuevo atentado contra transportistas: Delincuentes disparan contra bus de la empresa Cinco Estrellas

El distrito del Rímac vivió un crimen en el interior del mercado Cooperativa El Trébol en el que un hombre perdió la vida a balazos a manos por un sicario que lo perseguía. Todo inició cuando el delincuente abrió fuego a quemarropa contra su víctima cuando estaba con sus amigos, en su intento de salvar su vida inrgesó al centro de abastos.

Temas relacionados comerciante crimen criminalidad Delincuencia Mercado Rímac sicario

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA