Terror en el centro de Lima: Sujeto asesina a puñaladas a su pareja trans y duerme con el cadáver

20/01/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un terrible hecho se dio este último lunes 19 de enero en el centro de Lima cuando un sujeto asesinó a puñaladas a su pareja trans luego de sostener una fuerte discusión. Lo que generó aún más terror en los vecinos fue que el asesino durmió con el cuerpo sin vida de la mujer hasta que fue descubierto.

Sujeto mata a su pareja trans y duerme con el cadáver

Según testimonio del propio culpable, los hechos ocurrieron en la vivienda de Julissa ubicada en el jirón Peñaloza. Ambos iniciaron una pelea la cual pasó a mayores por lo que el sujeto, identificado como Yilmer Alexander Medina Rafael, le aplicó hasta 7 puñaladas que acabaron con su vida casi de inmediato.

Luego de fallecer, Medina no tuvo mejor idea que dormir por varias horas junto al cuerpo sin vida de su pareja. No fue hasta que Fiorela Velarde, hermana de la víctima, llegó a este encuentro dándose con la sorpresa de lo que había sucedido.

Según indicó, el sujeto había tenía el rostro con sangre por lo que cuando fue encarado confesó lo que había hecho, aunque indicó que su accionar se dio en defensa propia ya que su pareja también lo había atacado con este cuchillo de mesa que fue encontrado en la escena.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Una mujer trans fue asesinada a puñaladas dentro de una habitación de una casona ubicada en el jirón Peñaloza, en el Cercado de Lima.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/diqWs4PoEq — Exitosa Noticias (@exitosape) January 20, 2026

"Fui a buscar a mi hermana para que me entregue mi cargador y el chico al verme como que retrocedió. Le pregunté que había pasado al verle la cara con sangre y me dice que se habían peleado, ella me metió un puntazo y yo también la he acuchillado. Es una persona tóxica, para donde iba mi hermana, él quería estar atrás de ella", indicó.

Contaba con antecedentes

Por suerte, el sujeto fue capturado y ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú quienes lo trasladaron hasta la Dirincri para las diligencias de rigor. Exitosa pudo conocer que el detenido contaba con antecedentes por robo agravado, delitos contra la libertad sexual y tocamientos indebidos.

Ahora, deberá afrontar el proceso por los delitos de homicidio culposo agravado por portar arma blanca.

En resumen, el sujeto identificado como Yilmer Alexander Medina Rafael, asesinó a su pareja, una mujer trans, de siete puñaladas al interior de su vivienda en el centro de Lima. Por si eso fuera poco, el asesino durmió durante varias horas con el cuerpo sin vida de la mujer hasta que fue capturado.